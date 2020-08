Miljöpartiet: Stoppa gängvåldet i Örebro – visa nåt annat än frånvaro

Det var en stor sorg för hela landet när en 12-årig flicka sköts till döds i Botkyrka, då hon hamnade mitt i en av gängens våldsamma uppgörelser. Problemet var inte att hon var på fel plats vid fel tidpunkt, problemet var att skotten lossades från första början. Politiken måste nu kliva in och ta ansvar. Det är vår uppgift att se till att barn aldrig mer faller offer för gängkriminaliteten.

Nyligen kunde vi läsa en artikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Väljarna tappar tålamodet med kriminalpolitiken”. Jag förstår frustrationen som många känner efter den här sommaren, jag känner den nämligen själv. I Örebro har gängvåldet varit ett faktum i många år. Det är så utbrett att vi snart är många som känner någon som blivit utsatt för gängens brutalitet. Trots flera gängbråk, några med dödlig utgång, i sommar har kommunledningen i Örebro inte visat annat än frånvaro och det verkar inte finnas några konkreta planer på hur gängen ska stoppas.

Med lagstiftning, straffskalor och resurser till polisen ligger arbetet att motverka gängkriminalitet på statlig nivå. Men det förebyggande arbetet, att göra så att människor inte ens tar klivet in i ett gäng, ligger på Sveriges kommuner. För att på riktigt få slut på gängvåldet måste vi satsa på skolan, fritidsverksamhet och socialtjänst. Det här är inget nytt, rikspolischefen själv understryker ofta detta. Ändå finns det flera partier som endast pratar om hårdare och längre straff, som om det skulle lösa alla problem.

Det räcker inte att säga att vi ska ha hårdare och längre straff. Forskningen säger till och med att det inte ger någon stor effekt. Det räcker inte heller att säga att vi ska ge mer resurser till polisen. Det behöver vi absolut göra, men när polisen kommer in i bilden har det ofta redan gått för långt. Ungdomarna har redan rekryterats till gängen och flera brott kanske redan har begåtts. Menar vi allvar med att få slut på gängkriminaliteten måste vi gå in med full kraft i det förebyggande arbetet.

Föräldrar, lärare, fritidspersonal, socialsekreterare, fältassistenter, idrottsledare och kulturpedagoger måste alla jobba gemensamt för att ge våra barn och unga en bra utbildning, en meningsfull fritid och en trygg uppväxt. För att det ska bli verklighet måste vi kommunala politiker ge verksamheter och familjer det stöd och de resurser som krävs.

Det är vi i kommunerna som kan bygga bort segregationen. Det är vi som måste satsa extra på utsatta områden där arbetslösheten är hög och skolresultaten låga. Det är vi som ska skapa ett inkluderande samhälle där alla får goda förutsättningar att klara av ett liv utan kriminalitet.

Under rådande coronakris befinner sig många kommuner i ett ekonomiskt ansträngt läge. Då kan det kännas enkelt för politiker att under en kortare period spara in lite på alla områden i en kommun, inklusive skola och socialtjänst. Men det som för en politiker är en kort period kan för en elev innebära hela skolgången.

Att göra det rätta innebär sällan att välja den enklaste vägen. Nu krävs mod från oss politiker att prioritera våra barn och unga och inte skära ner på deras utbildning, fritid och sociala trygghet. Annars kommer kostnaden att bli stor i framtiden och vi kommer definitivt inte att få slut på gängvåldet.

Katarina Folkeson (MP)

oppositionsråd i Örebro kommun