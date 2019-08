”Min son bär på sorg – hur gör jag?” Läs familjerådgivarnas svar: ”Ge en signal att det är okej att sörja”

Fråga: ”Min tioåring är så otroligt rädd för att vara ledsen – hur gör jag?”

Hej!

Min son bär på sorg. När min son var sex år fick hans lika gamla kusin cancer. De har alltid varit väldigt nära.

Min son var med och bodde på sjukhuset i Uppsala så mycket det tillät med tanke på allt runt det som hände. Under ett års tid skedde denna resa. Inte en dag gick utan att min son sa, ”han får inte dö”, mamma.

Ett halvår in i behandlingen separerade jag och sonens pappa. Det var såklart stora sorger för alla inblandade. Försökte läsa, prata, rita men han stängde allt inom sig. Ville inte prata om något som är jobbigt. Allt har legat och lagrats.

Nu fyra år senare kan vi inte se en sorglig film utan att han smärtsamt bryter ihop. Det finns så mycket inneboende sorg, och jag vet inte hur jag kan hjälpa honom att släppa den ur sig. Han är så otroligt rädd för att vara ledsen. Hur gör jag?

Carina

Familjerådgivarna svarar: ”Det är viktigt att vi själva inte skyddar vårt barn från vår egen sorg”

Hej Carina!

Du berättade att din son råkade ut för flera mycket svåra sorger på en och samma gång då han var sex år, och att du inte vet hur du ska kunna hjälpa honom. Du upplever honom som rädd för att vara ledsen.

Barns känslor och tankar är lite annorlunda än vuxnas. Dom är av naturen självcentrerade och får lätt ”magiska” tankar om sin egen del i död och i separation. Det väcker ofta svåra skuldkänslor hos barnet som föräldern kan ha svårt att upptäcka eftersom barnet inte har ord för hur det känner eller vågar förklara hur det känner.

Din son kanske tvivlar på att du skulle klara av att ta emot det. Det är viktigt att du först tryggar honom, att du NU klarar av att göra det. Både att du klarar det och att det är en mammas jobb. Att du tidigare har försökt men inte riktigt förstått, men nu är det annorlunda! Ta tid, var öppen även om barnet inte säger så mycket. Visa att du vill veta hur han känner och tänker, avmystifiera döden och de magiska tankarna. Att livet och naturen är något som bara är.

En annan sak är att barn ofta gör som vi gör. Det är därför viktigt att vi själva inte skyddar vårt barn från vår egen sorg och blir privat med den. Istället ska vi visa att vi är ledsna och prata om det med barnet då sorgen kommer över oss. Det är en signal om att det är okej att sörja. Dock är det viktigt att inte bli dramatisk och fördjupad med barnet utan behålla sin föräldraroll, enkel, öppen och med saklighet.

Du berättar att din son blir oerhört ledsen då ni tittar på sorgliga filmer. Att du blir rädd att du inte kan hjälpa honom där. Det är inte farligt att han gråter mycket. Här kan du trygga honom genom att hålla om honom eller sitta nära. Sätta ord på att det är okej att han är ledsen. Det blir ett sätt att bearbeta och visa att du vill dela hans sorg och bära den tillsammans med honom. Ofta behövs inte mer än att vi delar sorgen.

Ibland kan man behöva stöd utöver sin föräldradel. Svenska kyrkan har sorgegrupper för barn som förlorat en nära: Läs mer på sidan: När någon nära dör – stödgrupper för barn och unga i sorg.

Om du har oro för att din son mår för dåligt och kanske skulle behöva professionell hjälp, så kan du titta på följande symptom. Har han flertalet av dessa och över lång tid så kan det vara bra att gå iväg.

Ledsen eller arg jämt.

Uttrycker mycket svarta tankar och skuldkänslor.

Isolerar sig alltmer

Är allt för duktig eller vill hålla skenet uppe.

Klängig och rädd.

Sömnsvårigheter och/eller tvångstankar.

När barns sorg är ny brukar den sägas vara randig. Den har perioder av ledsamhet och nedstämdhet som sedan tvärt försvinner och barnet tar en paus från sorgen genom fantasi, lek och samvaro – nästintill glömska. För att återgå efter en tid till ny period av nedstämdhet, detta klingar sedan av.

Vi kan slutligen rekommendera en film att se tillsammans, en film om känslor gjord för barn. Den heter ”Insidan ut”.

Familjerådgivarna

