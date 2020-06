MINNESORD ►Före detta eleven om omtyckte läraren: ”Han var fullt ut engagerad, påläst och vänlig”

Lektorn Erland Bohlin, Örebro, har som tidigare meddelats gått ur tiden. Han var under många år en betydande kraft på Alléskolan i Hallsberg och Karolinska gymnasiet i Örebro.

Jag hade under tidigt 1990-tal förmånen att ha Erland Bohlin som didaktiklärare på Högskolan i Örebro. Vi var en liten grupp studenter som under några intensiva veckotimmar fick möta Erland för ett givande samtal om svenskundervisning. Han var fullt ut engagerad, påläst och vänlig vid varje träff. Vi fick vårt pensum att läsa in före veckans seminarium och så vi gick in för denna uppgift!

Vid vårt första möte – som skedde i en vacker gammal lokal vid Oskarsparken – berättade Erland så levande och medryckande om uppväxten i Härnösand och studierna vid Uppsala universitet. Han talade så varmt om föräldrarna – den berömde biskopen Torsten Bohlin och den skickliga översättaren Anna Bohlin – och syskonen. Det var oavbrutet spännande att höra honom tala om tiden som professor i skandinavisk litteratur i Chicago och seminariekamraten P.O. Enquist.

Jag kom som nyutexaminerad att hamna på Alléskolan i Hallsberg. Erland Bohlin och jag fick därigenom många gemensamma vänner och möttes med viss regelbundenhet på olika tillställningar under åren. Han tog sig alltid tid att samtala om kulturens senaste vindlingar och uppmuntra mig i min gärning. Det är jag honom evigt tacksam för.

Tack vare Erland Bohlins kloka och stringenta didaktikundervisning fick hans lärarkandidater en god möjlighet att komma ut i skolverkligheten väl förberedda!

Mina varmaste tankar går till familjen och släkten.

Niklas Sedig, Alléskolan

