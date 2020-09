MINNESORD: ÖSK-profilens historia började i Hidinge IF: ”Lara gjorde gärna en eller flera tunnlar på motståndarna”

Vår vän "Lara", för det var så han kallades av sina vänner, har efter en tids sjukdom lämnat oss i stor sorg och saknad.

Lara kom till Hidinge IF tillsammans med fyra andra kompisar från Karlaparken i Örebro en sommardag 1957 – Lara var då 13 år. Genom att en av dem hade känningar i klubben började de att träna och spela där.

För att komma till träning och match pendlade de med Svartåtåget från Södra station i Örebro till Hidingebro, där Hidinge IF:s fotbollsplan Åvallen fanns. Där tränade de två gånger i veckan och vissa dagar var det yngre och äldre pojklagsmatcher, som det hette på den tiden, där de alla platsade och fick vara med och spela. De blev alla trogna Hidinge IF i många år och Lara fram till nu.

Lara blev så småningom seniorlagsspelare och spelade matcher i såväl A-laget som B- och C-laget. Senare också i veteranlaget. Han var specialist på att slå precisa och finurliga passningar till sina medspelare, och han gjorde gärna en eller flera tunnlar på motståndare som han mötte. Han hade alltid taktiska idéer om hur vi skulle spela ,både före och under matchen, och om vi lyckades följa hans idéer var det oftast till lagets fördel.

Han gjorde även en hel del mål genom åren i de olika lagen. När det var hörna till oss placerade han sig oftast vid främre målstolpen och pekade på sin panna, med meningen att hörnskytten skulle pricka hans panna. Gjorde han det så var det oftast mål, det var ytterligare en specialitet som Lara hade i sitt register.

Lara var också engagerad i styrelsearbete, där han var vice ordförande i huvudstyrelsen i tre år 1975, 1976 och 1981. Han var även ordförande i huvudstyrelsen under fyra år mellan 1977 och 1980.

I styrelsen var han mycket kreativ, och precis som i matcherna kom han med många bra och kloka idéer och kunde lösa upp många kluriga knutar som kunde uppstå i vissa frågor. Det var en egenskap som gjorde att han senare under många år blev anlitad som mötesordförande på föreningens årsmöten, och det blev även en del uppdrag som mötesordförande i den nya föreningskonstellationen Lekebergs IF, som ersatte Hidinge IF och Tångeds IF.

Vi har många ljusa och roliga minnen av Lara – både som spelare, ledare och kamrat.

För kamraterna i före detta Hidinge IF

Lars Bergsten

