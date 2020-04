Minnesord ► Partikamraterna om Inga Davidsson-Friberg: "Hennes entusiasm var hennes främsta drivfjäder"

Inga Davidsson-Friberg, med rötter i Ekeby, hann under sitt liv vara aktiv i många sammanhang. Hon var till sin natur sådan att hon tog tag i, och genomförde, sådant som andra kanske talade om behovet av. Hennes entusiasm var hennes främsta drivfjäder. I NA den 30 mars, under rubriken "En av länets främsta Centerpolitiker har avlidit", beskrivs Inga och omfattningen av hennes livsgärning. Eftersom vi hade förmånen att under många år få samarbeta med Inga inom ramen för Centerns verksamhet i Kumla och i länet vill vi uttrycka vår tacksamhet över vad hon fick betyda.

Inga var under många år sekreterare i Centerns kommunorganisation. Ordning och reda var ett av Ingas allra mest utmärkande drag. Protokollen kom snabbt och hon drev också på för att fattade beslut skulle genomföras. Hon var en bra och energisk organisatör när praktiska saker skulle genomföras. Som exempel kan vi nämna att på den tiden delade vi med jämna mellanrum ut Länsposten till alla hushåll i kommunen. För ändamålet fanns avdelade områden med utsedda arbetsgrupper för att det skulle fungera. Inga var organisatören och pådrivaren.

Att Inga var född och uppvuxen i Ekeby stack hon aldrig under stol med. Ofta hänvisade hon till sin fars roll som förebild för hennes utveckling och stora intresse för samhällsfrågor. Hon hade också sina första offentliga uppdrag inom Ekeby socken, och där finns många exempel på resultatet av hennes engagemang.

När Inga efterhand blev betrodd med nya uppgifter i Kumla kommun, landstinget och på olika nivåer inom Centern visade hon samma engagemang som under tiden då Ekeby utgjorde ramen för hennes intresse. En av Ingas tillgångar var hennes stora personkännedom. Som mångårig engagerad lärare, med intresse för hur barnens familjer hade det, lade hon en god grund för ett mångårigt ledamotskap i socialnämnden.

Under Ingas tid som landstingsråd var hon en kunnig och ofta uppmärksammad representant för Centerpartiet. Hon gillade att driva viktiga frågor, och var aldrig rädd för att ta debatt kring trygghetsfrågor där alla människors lika värde alltid var utgångspunkten.

Musik var ett annat av Ingas stora intressen. Hon fungerade som orgelspelande kantor både i Ekeby Baptistförsamling och inom Svenska kyrkan i Ekeby. Även i dessa uppgifter utvecklades hennes intresse för människor, och hon var också under många år en uppskattad ungdomsledare.

2009 erhöll Inga Centerpartiets högsta utmärkelse, Bramstorpsplaketten, som tilldelas särskilt förtjänta medlemmar. Inga var med råge en sådan medlem. Efter väl förrättat värv tillönskas hon en vila i frid.

Partikamrater och vänner

genom Anders Svärd

Lars Berge-Kleber

Torbjörn Ahlin

