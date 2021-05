Minnesord: Sorg efter omtyckte Öbo-chefen: ”Vi har som vänner följt och umgåtts med honom under nästan 50 år”

Vännen Gunnar har nyligen hastigt lämnat jordelivet. Vi har som vänner, nästan dagligen, följt och umgåtts med honom under nästan 50 år. Saknaden kommer att vara stor efter Gunnar eftersom han var så aktiv och framtidsoptimistisk med många ”järn i elden”. Han har haft ett långt och innehållsrikt liv och var vid sin bortgång fyllda 84 år.

Gunnar arbetade under större delen av sitt förvärvsliv i byggbranschen. Vi tänker därför tillbaka på hans 50-årsdag där det beskrevs att han hade grundlagt sitt eget liv med en byggnads symboliska fyra hörnstenar:

Familjen: Gunnar berättade gärna och kärleksfullt om livskamraten hustrun Ulla, barnen och barnbarnen. Familjen var alltid en centralpunkt för Gunnar.

Under många år har villan i Kumla varit familjens självklara samlingspunkt fram tills i dag. Familjens smultronställe var det härliga torpet i Tiveden, intill sjön Unden, där de tillbringade en stor del av sin fritid.

Vänner och idrottsintresset: Vi var en del av hans stora vänkrets. Vänskapen grundlades under 70-talet i arbetslivet med kollegor, samarbetspartners och ibland familjevis.

Vi träffades under cirka 40 års tid på tennis- och golfbanan, ofta flera gånger i veckan. Gunnar var alltid sugen på att spela och kom alltid till tävlingarna med en så kallad ”vinnarskalle”. Trots det var stämningen alltid god och ofta med uppmuntrande och goda skratt. Träffarna avslutades oftast med en fikastund med allehanda diskussioner.

Gunnar hade ett brett idrottsintresse, och tillbringade många timmar framför tv:n. Han höll hårt på både ÖSK och Örebro Hockey och talade kärleksfullt om Kumlakamraterna som han med framgång representerade under 60-talet. Ända sedan ungdomen höll han hårt på Wolverhampton i Premier League.

Arbetet: Redan under tidigt 70-tal började Gunnar arbeta vid Stiftelsen Hyresbostäder i Örebro, senare ÖBO Örebrobostäder AB. Efter några år avancerade han till fastighetschef som han innehade till strax före sin pensionering.

Gunnar kom in i företaget under de ekonomiskt svåra åren efter det så kallade miljonprogrammet. Han fick tillsammans med kollegor och den politiska styrelsen, under cirka tio år, vända utvecklingen till ett av Sveriges mest framgångsrika allmännyttiga bostadsföretag.

Gunnar var som chef oerhört strukturerad, effektiv och målmedveten. Samtidigt var han väldigt omtyckt av den stora arbetsstyrkan. Gunnars sociala omtanke för medarbetarna var uppenbar. Hans förmåga att se, uppmuntra och uppskatta medarbetarna efter deras kompetens var en stor framgångsfaktor för företaget.

Gunnar pratade ofta om ”det vinnande laget” och var med om att mynta begreppet ”Stiftelseandan” som vad vi förstår lever kvar även i nutid.

Gunnar insåg tidigt att det var viktigt att stötta Tullängsskolans fastighetsrelaterade utbildningar. Han insåg att framtidens fastighetsförvaltning kommer att ställa stora krav på den fastighetstekniska personalen.

Livsåskådning: Gunnar har under åren varit aktiv i Svenska kyrkan och hans gudstro har varit enkel och okomplicerad. Han har alltid ställt upp och stöttat medmänniskor runt omkring sig. Han var också med i ett socialt nätverk inom KFUM Örebro.

På Gunnars 80-årsdag påminde vi honom om bilden från hans 50-årsdag. Han bekräftade då att livet hade varit, med denna insikt om dessa hörnstenar, väldigt lyckligt, framgångs- och innehållsrikt.

För undertecknade kommer saknaden vara stor efter vännen Gunnar. Men minnet från alla våra trevliga träffar och de fina ord och uppmuntrande kommentarer han delgett oss, kommer att ge oss hopp och framtidstro i kommande dagar. Gunnars minne kommer att leva kvar i våra hjärtan!

Bengt Åkesson

Kjell Lindin

Stig Larsson

Håkan Ström

Göran Gulliksson

Ralf Nacke

Peter Flodell

Göran Pettersson

Vill du skriva minnesord?

NA publicerar kostnadsfritt minnesord efter nyligen avlidna personer.

Några saker att tänka på:

► En bra maxlängd är cirka 2 500 tecken, inkluderande blanksteg, då det annars blir för texttungt. 2 500 tecken motsvarar ungefär en A4-sida text.

► Undvik att skriva i du-form, eftersom texten ju riktar sig till NA:s läsare.

► Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera utdrag ur dikter och sånger.

► Vi publicerar gärna en bild av den avlidne.

► Glöm inte dina kontaktuppgifter, om vi behöver fråga dig om något.

Om du vill mejla: [email protected]

Om du vill skicka brev: NA, Familjeredaktionen, Klostergatan 23, 701 92 Örebro.

Om du har frågor: Mejla till [email protected] eller ring 019-15 50 90.

Redaktionen kan komma att textredigera i insänt material.