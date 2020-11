MINNESORD: Sorg inom musikkåren: ”En äkta musikant har tagit sin sista ton”

Berndt Svensson, Lindesberg, har avlidit i en ålder av 98 år efter ett rikt musikliv.

Berndt växte upp vid pappersbruket i Frövifors och efter folkskolan började han arbeta på bruket som 14-åring. Efter att ha praktiserat på olika avdelningar blev han stationär på mekaniska verkstaden där han snabbt avancerade till förman och sedan verkstadschef. Enligt min erfarenhet från tiden som verkstadspojke var han som arbetsledare hård men rättvis.

Samtidigt som han var förman började han läsa på tekniska aftonskolan i Örebro, där han avlade ingenjörsexamen i maskinteknik. Därefter flyttade han med familjen till Örebro och fick anställning som verkstadsingenjör på Örebro pappersbruk, där han arbetade fram till pension.

Berndts stora intresse var dock musiken. När han var 14 år började han spela i Frövifors musikkår, först på althorn och sedan klarinett när kåren utökades med träblås. På den tiden fanns det ingen kulturskola utan det var de äldre musikerna i kåren som lärde ungdomarna. På samma sätt fick jag lära mig spela horn i musikkåren med Berndt som instruktör.

Under många år var han ordförande och ledare för Frövifors musikkår. I och med flytten till Örebro blev han med i Folkorkestern Lyran som klarinettist, och under några år var han även ordförande i Lyran. Under Örebrotiden tog han upp hornspelandet och blev med i olika mässingssextetter: Wolfbrandts sextett, Örebrosextetten och Glanstrattarne. Under en kortare tid spelade han tenorsax i jazzbandet ”Swing and Sweet”, men med Berndts humor blev det ”Sväng å Svett”.

När han blev pensionär tog han över Frövifors ungdomsorkester, där han var ledare och dirigent och inte minst inspiratör på ett utomordentligt sätt. Han fick verkligen ungdomarna med sig och ordnade spelningar på alla möjliga och omöjliga ställen.

Förutom att Berndt var en duktig musiker kunde han spela både med och utan noter, vilket inte är alla förunnat. Dessutom skrev han noter och arrangerade för både sextett och större ensembler. När synen försämrades på äldre dar var det värdefullt att kunna spela på gehör.

Några år efter pensioneringen flyttade Berndt och hans fru Mary till Lindesberg, och där blev det mycket klarinettspel på olika vårdhem tillsammans med olika dragspelare. Samtidigt startade vi Hornkvartetten och Bayerkapelle, som vi spelade med på oktoberfester runt om i Mellansverige. Snart blev han även med i Guldsmedshyttans musikkår på klarinett och i Hyttsextetten på horn, där han gärna tog ett solo stående med efterföljande applåder.

Samtidigt som Berndt spelade i många olika ensembler genom åren, så spelade han i mer än 80 år i Frövifors musikkår, där han hade sitt hjärta.

Berndt kommer alltid att finnas i våra minnen – inte minst för alla noter som bär hans signatur. En äkta musikant har tagit sin sista ton.

Frövifors musikkår

genom vännen Staffan Svedskog

Vill du skriva minnesord?

NA publicerar kostnadsfritt minnesord efter nyligen avlidna personer.

Några saker att tänka på:

► En bra maxlängd är cirka 2 500 tecken, då det annars blir för texttungt. 2 500 tecken motsvarar ungefär en A4-sida text.

► Undvik att skriva i du-form, eftersom texten ju riktar sig till NA:s läsare.

► Av upphovsrättsliga skäl kan vi inte publicera utdrag ur dikter och sånger.

► Vi publicerar gärna en bild av den avlidne.

► Glöm inte dina kontaktuppgifter, om vi behöver fråga dig om något.

Om du vill mejla: [email protected]

Om du vill skicka brev: NA, Familjeredaktionen, Klostergatan 23, 701 92 Örebro.

Om du har frågor: Mejla till [email protected] eller ring 019-15 50 90.

Redaktionen kan komma att textredigera i insänt material.