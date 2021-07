Miss Li sjuk – konserterna skjuts upp • Blir gratisfestival istället

Storsatsningen i Humlehagen utanför Glanshammar skulle få sin premiär – med dubbla utsålda konserter med Miss Li.

Men på onsdagen fick arrangerande Humlehagen tunga beskedet: Miss Li har blivit sjuk och kan inte uppträda i helgen.

– Det var typ 1 000 personer som köpt biljetter, säger Björn Wallgren.

Nu tvingas spelningarna skjutas upp. När är dock inte exakt klart.

”Håll i biljetterna, ambitionen är att showerna genomförs senare i sommar och vi kommer få vidare information om nya datum i nästa vecka”, skriver Humlehagen i ett pressmeddelande.

Men. Det blir inte tomt och tråkigt i Humlehagen för det.

Istället blir det båda dagarna gratisfestival med artister, däribland Staffan Hellstrand och Moa Lignell, och trollkarl.

Dessutom kommer servering och bar hålla öppet som planerat.

Här är artisterna som uppträder i Humlehagen

Fredag: Staffan Hellstrand, Dimpker Brothers, Our Man In The Field (UK), Magi med Pontus Lindman.

Lördag: Moa Lignell, David Urwitz, Magi med Pontus Lindman.