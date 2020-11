Misslyckad bussatsning 2010 bakom problem 2020

Stadsbussarnas uppgång före 2005. Under perioden 1991-2004 var ledorden att Stadsbusstrafiken skall vara attraktiv, anpassad för så många som möjligt samt trafikeras på tider som passar för såväl arbete som fritid.

I egenskap av ansvarig tjänsteman hade jag att förverkliga de politiska intentionerna. Alla trappstegsbussar ersätts av låggolvbussar med bra tillgänglighet även för barnvagnar, rullatorer och rullstolar. Gamla fula väderskydd ersätts med nya moderna som är reklamfinansierade, samtrafik finns för snabba enkla byten under lågtrafiktid och för arbetsresor tidig morgon, tidtabeller i fickformat och i annat format för synskadade och blinda, realtidssystem med rätt ankomst- och avgångstid på hållplatser i centrum, automatiska hållplatsutrop i alla bussar och utanför buss i centrala Örebro, servicelinje, familje- och tretimmars biljetter, påstigning vid fram- och mittdörr med biljettmaskin på båda platserna.

Resandet ökar under perioden med 20 procent och ligger i Sverigetoppen. Nöjdkundindex (NKI) ligger också i topp. Ibland etta i Sverige med upp till 96 procent nöjda och mycket nöjda kunder. Skattefinansieringen ligger ganska stabilt kring 26 miljoner kronor under perioden 1997-2002. Skattesubvention per kommuninnevånare är 256 kronor.

Tveksam satsning perioden 2005 – 2010 – till nutid.

Nya politiker och nya tjänstemän tar över. Under en följd av år görs förändringar i trafiken. Samtrafiken tas bort, linjer läggs om i centrala stan så att en del får längre gångväg vid byte, tryckta tidtabeller tas bort och resenärer hänvisas till appar i telefon och dator, biljettmaskin i mittdörr tas bort och påstigning endast i framdörr, och så vidare. Efter en tid återinförs en del av samtrafiken. Skattefinansieringen ökar till 65 miljoner kronor år 2010, vilket är 380 kr per innevånare.

Region över ansvaret för Stadsbusstrafiken och skatteväxling görs mellan kommun och region

Eftersom det inte går så bra skall stor satsning göras. Enligt Örebro kommun skall satsningen med start hösten 2010 ge minst 30 procent ökat resande och körda kilometer beräknas öka med 50 procent. Linjenätet förändras så att två till tre linjer körs från/till bostadsområden och förgrenar sig till andra områden när de når centrum. År 2012 tar Örebro Region över ansvaret för Stadsbusstrafiken och skatteväxling görs mellan kommun och region.

30 procent förväntad resandeökning blev en minskning med 12 procent.

När det gäller resandet är det endast vuxnas resor som är intressant. Med hänsyn taget till att folkmängden i Örebro stad har ökat med 15 procent sedan 2010 så blir utfallet för år 2019 att vuxnas vilja att åka buss har minskat med 12 procent under samma period. Mina beräkningar för år 2019 pekar på att skattesubventionen har ökat med minst 40 miljoner kronor från 2010 och är uppe i 105 miljoner kronor. Förmodligen är den högre. Under tio års tid blir det minst 400 miljoner kronor i ökad skattefinansiering.

Mycket pengar men ett riktigt dåligt resultat.

Körda kilometer beräknas ha ökat med 60 procent. År 2018 är 65procent nöjda med Stadsbusstrafiken och Örebro ligger därmed i Sverigebotten. Subventionen per innevånare är 675 kronor för år 2019.

Redan före trafikstarten hösten 2010, och vid flera tillfällen därefter, har jag påtalat att omläggningen är ineffektiv och har stora brister. Jag har i möten med och i skrivelser till berörda politiker och ansvariga regionråd samt i debattartiklar gett exempel på de största bristerna i dagens system. Jag har även vid flera tillfällen begärt att en seriös utvärdering och analys bör genomföras med syftet att korrigera och anpassa till ett nytt och effektivare kollektivtrafiksystem.

Jag anser att det är en allvarlig försummelse att satsningen från år 2010/2012 inte har följts upp och utvärderats. Helt enkelt – en skandal.

Per Åke Ek

f.d. kollektivtrafikansvarig tjänsteman i Örebro kommun år 1988 – 2004 och f.d. militärt ansvarig för flyg-, järnvägs- och landsvägstransporter i ett av Sveriges större försvarsområden med två flygplatser och fem järnvägsstationer.