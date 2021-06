Misstag och kloka beslut när vi nu kan börja blicka tillbaka på coronapandemin

Anledningen: Hur hon behandlats av tidningens ledning när hon försökte rapportera sakligt och med kallt huvud samtidigt som ledarredaktionen med chefredaktören i spetsen drabbades av något som i det närmaste kan liknas vid hysteri.

Men den som främst är intresserad av gräl i mediebranschen har inte så mycket mer att hämta i "Pandemier!" än det utdrag ur boken som redan har publicerats av Aftonbladet Kultur. "Pandemier!" är istället en bok som ger ett historiskt perspektiv på pandemier som har drabbat mänskligheten och en kommenterande redogörelse av det dryga år som vi har levt med coronasmittan.

Har man följt medierapporteringen om covid-19 intensivt, och i synnerhet om man läst det mesta som Amina Manzoor själv har skrivit, är det inte mycket i "Pandemier!" som är nytt. Som tidsdokument är det förstås värdefullt att allt samlas i ett enda paket som det knyts en rosett kring, men jag hade hoppats på fler nya perspektiv.

Svårigheten för Amina Manzoor är att pandemin inte är över. De slutsatser som jag letar efter går helt enkelt inte att dra ännu. Samtidigt förstår jag att hon vill ut med boken redan nu och jag tror, tyvärr för hennes del, att intresset redan har hunnit svalna avsevärt nu när vaccinationerna rullar på och vi går in i sommaren i ett Sverige som långsamt börjar öppna igen. Jag märker själv av covid-utmattningen och att sommaren utanför fönstren hägrar ännu mer än vanligt när man sitter instängd med en bok.

Jag får intrycket av att bokens upplägg har ändrats en hel del under resans gång, att det som först kanske var en idé om att sätta in denna pandemi bland andra – från Spanska sjukan till Aids – utvecklades till att följa coronapandemin mer detaljerat när andra vågen rullade in och boken skrevs parallellt med dramatiska nyhetsrubriker.

Ett av de viktigare perspektiven i "Pandemier!" är hur virusets pandemi har vällt fram sida vid sida med en infodemi, båda förstärkta av snabbheten i våra kommunikationer som inte existerade när Spanska sjukan slog till i efterdyningarna av Första världskriget. Osanna uppgifter, konspirationsteorier och hälsovådliga råd – direkt från Vita Huset! – har med nätets kraft spridit sig med förödande konsekvenser, inte minst när det gäller hur vaccinationsviljan kommer att påverka möjligheterna att få ett stopp på pandemin.

Det som har blivit tydligt är att specialiserade journalister har varit viktigare än någonsin. Sådana som Amina Manzoor, med andra ord. Hon själv är försiktig när hon recenserar kollegorna, men jag, som inte deltagit i nyhetsarbetet kring pandemin, kan vara mindre tassande i min dom. Journalistiken kring pandemin har inte varit bra i det stora perspektivet (självklart med undantag). Bättre i Sverige än i USA, där journalistiken kring pandemin drogs med i en olycklig kamp mot Donald Trump, men även i Sverige har det lockat allt för mycket att sätta spektakulära rubriker och att göra stora shownummer av vetenskapliga studier som seriösa specialiserade journalister inte hade tagit i med tång.

Det är inte enskilda journalisters fel och brister. Det är en medielogik och ett resultat av hårt pressade redaktioner. Ironiskt nog var det DN, som ändå hade just sådan specialistkunskap, som inte tagit till sig av vad den interna expertisen lagt fram. DN, men också andra redaktioner, har anledning till självrannsakan när pandemin nu förhoppningsvis stillar sig och den hetsiga stämningen kyls ner.

En viktig fråga som Amina Manzoor tar upp är huruvida de mer drakoniska åtgärderna för att få stopp på smittan är värre i förlängningen än vad själva pandemin är. Jag har själv under detta dryga år häpnat över människor som hänvisat till försiktighetsprincipen utan att för en sekund reflektera över det oerhörda i att stänga ner hela samhällen. Där har vi det verkliga experimentet under denna pandemi, ett experiment som fortfarande väntar på att utvärderas.

Under våren har jag läst Johan Anderbergs "Flocken" och nu "Pandemier!". De lär inte bli de sista böckerna som skrivs om denna tid. Kanske kan rentav Amina Manzoor återkomma till ämnet om några år när vi har något som mer liknar ett facit i handen. Amina Manzoor är inte något språkekvilibrist och Johan Anderberg är en, i jämförelse, bättre berättare. Däremot är Amina Manzoors sakkunskap guld värd och man tvivlar aldrig på hennes uppgifter under läsningen.

Orkar du inte läsa "Pandemier!" nu så ställ den i bokhyllan för att ta fram när nästa pandemi slår till. För en sådan kommer. Frågan är inte om utan när, och vad vi har lärt oss av denna för att lindra effekterna av kommande. Det rekordsnabba framtagandet av vacciner är ett ljus i mörkret. Människans behandling av vår hemplanet talar för att coronasmittan inte kommer att vara ett avlägset minne nästa gång som vi får läsa illavarslande artiklar om en mystisk smitta som läkarvetenskapen står handfallen inför.

*

LITTERATUR

Amina Manzoor

"Pandemier!"

(Fri Tanke förlag)