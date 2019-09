Misstanke om mer asbest stoppade byggarbetet i Regnbågen: ”Men allt har gått bra”

Platschefen Peter Naeslund tvekade inte. När rivningsarbetarna varnade för att det kunde finnas asbest i en golvmatta de hade börjat dra upp så slog Naeslund stopp direkt.

– Så här får du göra ibland, det är en rutin vi har. När det finns risk för asbest måste du ha både hängslen och svångrem, säger Naeslund.

I det aktuella fallet fanns också en fara för spridning. Därför stoppades arbetet i två av de tre trapphusen i kvarteret Regnbågen där Hallbo håller på med sin stora rot-renovering.

– Efter det gjordes luftmätningar. Sen tar det lite tid att analysera proverna. Vi fick vänta en vecka, och då stod ju arbetet still i de uppgångarna.

Men det är ingen fara, det får de jobba ikapp på något vis, menar Peter Naeslund. Det viktiga är att ingen far illa, och glädjande nog visade svaren att det fanns ingen asbest i de misstänkta golvmattorna som byggarna rev i.

– Skönt att allt gick bra. Asbest är lurigt. Du ser ingen verkan av det direkt, men över tid kan ämnet orsaka flera allvarliga sjukdomar. Så du kan inte vara nog försiktig.

Asbest blev förbjudet i mitten på 70-talet. Men Regnbågen byggdes 1967, så i den kåken har de stött på ämnet i flera beståndsdelar under renoveringsarbetet. NA har berättat om den biten tidigare, att Hallbo blev tvungna att ta in en särskild firma som utför saneringarna.

Har ni inte kontroll då över var i huset det finns asbest?

– Företaget ligger steget före och tar prover i förväg. Så vi har god säkerhetsmarginal, absolut. Men allt går inte att förutse när du rotar runt i gamla hus, du får vara beredd på överraskningar.

Just golvmattorna är ett knepigt kapitel, menar Naeslund. Vissa kan vara bytta under årens lopp. Men det kan också ligga en matta i botten, som döljs av en annan matta som lagts in senare. I en lägenhet hittade de fyra lager golvmattor. Förr var det vanligt att just asbest användes som underskikt till golvmattor.

I övrigt vad gäller Regnbågen kan Peter Naeslund berätta att upphandlingen är klar, och en firma utsedd som ska ombesörja den utvändiga upprustningen. De ska ordna med putsen, balkonger och skärmtak.

– Det utvändiga släpar efter lite, men vi jobbar på. Det kommer bli bra.