Misstänkt skottlossning i Örebro – flera skott hördes

Det var vid 22.45-tiden som polisen fick in flera samtal om en misstänkt skottlossning.

– Poliser i yttre tjänst hörde fyra till fem skott någonstans vid Baronbacken och Vivalla, säger Torbjörn Roos, vakthavande befäl vid polisens regionledningscentral.

Polisen har sökt av området och har även pratat med vittnen, men någon brottsplats hade inte lokaliserats vid 01-tiden.

Polisen har upprättat en anmälan om grovt vapenbrott, men det finns ännu ingen misstänkt.

– Vi har ingen brottsplats och ingen skadad har förts in till något sjukhus, så vi får se om det kommer in fler uppgifter i ärendet under natten eller morgondagen, säger Torbjörn Roos.