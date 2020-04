Misstänkte 45-åringen: ”Polisen har gjort massor med misstag”

Det var under torsdagen i rättegången om mordet på Lena Wesström som 45-åringen riktade kritik mot polisutredningen.

´´– Jag har fått tips av de erfarna här att vi håller oss till att prata om brottet. Att ni sedan utreder jättekonstiga saker och missar stora viktiga saker får faktiskt vara något som faller på er sida. Vi koncentrerar oss på mig och brottet, säger han.

Åklagaren Therese Johansson pressade 45-åringen att berätta mer om vilka bristerna skulle vara. Först efter flera påtryckningar nämner den misstänkte händelsen om bakhållet i Vivallaskogen, som han ska ha hamnat i några dagar innan mordet.

– Ni har gjort det extremt tydligt att jag kvällen 11 till 12 maj antingen ska ha försökt mörda Lena eller att jag har planerat att göra det.

Den misstänkte ska enligt vittnesuppgifter ha mött en granne på natten. Grannen och hans sambo har vittnat om att det skedde efter 01.30.

– Båda har vittnat om att de inte har kollat på klockan. De har somnat på soffan och gissar på tiden. Vi har lagt fram fakta och visat var min telefon har rört sig. Det här tycker ni är superviktigt men ni har inte frågat vittnet om han har en tidslinje och om det kan vara så att han har fel.

Åklagaren ville att 45-åringen skulle ge fler exempel på brister i utredningen.

- Jag vill inte ta upp mer exempel men det finns mängder. Jag kanske säljer dem sen till lokalblaskan, säger han.

Under torsdagen var det försvaret tur att kalla in vittnen under rättegången. De flesta av vittnena var boendes i närheten av mordplatsen.

– Jag sov på natten. Vi brukar lägga oss vid tio senast. Jag brukar ligga och hålla på med telefonen och läsa nyheter i kanske en halvtimme eller så, säger ett av vittnena.

De sex vittnena berättade alla att de inte hört något skrik runt 23.30 på mordkvällen.

– Vi hör mycket ljud. Det kan vara allt från skrik till ungdomar. Om jag hade hört något hade jag agerat annorlunda, säger en av dem.

Flera av vittnena berättade att de hade fönstren stängda under mordkvällen.

– Det var helt igendraget med mörkläggningsgardiner och sådant. Vi har en ljudvall så man hör inte motorvägen, säger en av dem.

Rättegången fortsätter på tisdag och onsdag nästa vecka. Det är då dags för slutpläderingar. Dom kommer troligen en eller två veckor senare.