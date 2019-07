Mitt i högsommarvärmen – polis kallades till trafikkaos vid Hargebadet: ”Det finns inte plats för alla”

Vid 15.50 under torsdagen tillkallades polisen till Hargebadet för att det var stopp i trafiken. Enligt polisens pressinformatör Tommy Lindh är det inte en okänd trafiksituation när det kommer till Hargebadet.

– Det är trångt som busen där på parkeringen. När det är så här varmt så är det många som vill dit och bada, men det finns inte plats för alla. Så är det ofta där, säger Tommy Lindh, pressinformatör hos polisen Bergslagen.

En av camparna på platsen beskrev trafiksituationen som så pass svår att ingen kunde komma varken in eller ut på parkeringen:

– Det här är ohållbart. Total anarki. Folk parkerar på båda sidorna av en grusväg. De tappar bilen och går och badar. Trafiken står still. Ingen kommer ut eller in, berättar en av camparna på platsen och beskrev en trafiksituation så svår att ingen kunde komma varken in eller ut, säger campinggästen till NA.