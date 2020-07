Mittbacken kritisk till insatsen – trots det snöpliga målet: ”Tycker inte vi förtjänar mycket mer”

Efter ÖSK:s ledningsmål redan i den tredje minuten handlade det mesta av matchen om Helsingborg. Hemmalaget flyttade upp och fick iväg hela 24 avslut – men endast fyra på mål.

– Vi vinner väl typ allt i 94 minuter och sen förlorar vi en duell. Jag tycker inte vi förtjänar mycket mer heller, vi gör en dålig match. Vi kände oss trygga och tog bort det mesta. Men det blir jobbigt.

Det var just den duellen som blev avgörande. Inbytte Alhaji Gero vinner en nickduell, Oscar Jansson räddar men Brandur Hendriksson är framme och skjuter in returen.

– Dom flyttar fram och sen kommer Gero och vinner någon duell, han är stark. Där tycker jag vi ska göra det lite annorlunda, vi kan inte lämna honom en mot en när det är tydligt att det är han dom söker. Där får vi vara lite självkritiska. Ett krig, absolut, man kan vinna en eller två såna matcher per säsongen men i det långa loppet behöver vi spela bättre för att vinna bortamatcher. Det är surt.

När försvaret satte stopp på Helsingborgs anfall slutade de ofta med rensningar eller missade passningar.

– Det är alltid en avvägning. När dom går upp högt och vi vinner boll får vi jättemycket ytor att ställa om, det är klart att man blir sugen på att ta dom chanserna. Vi måste kunna komma ur situationerna, sen gör Helsingborg det väldigt bra. Deras press är ganska bra. Men vi har skickliga bollspelare, då ska vi kunna ta oss ur det.

Efter matchen fick Hjertstrand beröm av tränaren Axel Kjäll, ändå är han inte helt nöjd med sin egen insats.

– Jag tror aldrig att jag har nickat så mycket. Jag vill kunna använda min vänsterfot och det fick jag inte göra så mycket idag. Det vill jag utveckla, men det defensiva är jag nöjd med.

I Andreas Skovgaards frånvaro har Hjertstrand fått fylla mittbackspositionen, något han tycker har fungerat bra.

– Vi har en väldigt tydlig spelmodell hur vi vill jobba så det är lätt att komma in i det. Men det är många som gör det bra idag. Mittfältet framför täcker ytor vilket gör att vi kan täcka rätt spelare. Det är inte bara backlinjen som jobbar bra idag, det är alla.

Målet kom inte fören övertiden var slut, blir det extra surt?

– Övertidens övertid, men det är fotboll. Nästa gång kanske det är vi som gör 1–0 i 94:e. Men fan, det är segt.

Helsingborgs IF–ÖSK 1–1 (0–1)

Mål: 0–1 (3) Erik Björndahl, 1–1

Varningar, HIF: Ravy Tsouka, Anders Lindegaard, Assad Al Hamlawi, Alhaij Gero. ÖSK: Erik Björndahl.

Domare: Glenn Nyberg, Borlänge.

ÖSK

Oscar Jansson – Albin Granlund, Michael Almebäck, Benjamin Hjertstrand, Kevin Wright – Dennis Collander (ut 85), Nahir Besara – Jake Larsson (ut 69), Robin Book, Jack Lahne (ut 45) – Erik Björndahl.

Avbytare: Jake McGuire (MV), Arvid Brorsson, Fabio De Sousa Silva, David Seger (in 45), Hussein Ali, Nordin Gerzic (in 69), Andreas Skovgaard (in 85).

Helsingborg

Anders Lindegaard – Armin Gigovic, Ravy Tsouka (ut 79), Martin Olsson, Adam Eriksson – Assad Al Hamlawi (ut 73), Mohammed Abubakari, Mikkel Diskerud, Max Svensson – Brandur Hendriksson, Rasmus Jönsson.

Avbytare: Ian Pettersson (MV), Alhaji Gero (in 79), Filip Sjöberg, Alex Timossi Andersson (in 73), Ludvig Carlius, Emil Hellman, Casper Widell.