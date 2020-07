Mittbacksklippan begärde byte – och hyllar kollegan: ”Kände av det lite i halvtid”

När matchklockan nästan slår 70 och Häcken ska slå en hörna sätter sig Michael Almebäck sig ner i straffområdet och håller sig för ljumsken. Almebäck begär byte och in kommer Benjamin Hjertstrand.

– Jag tror det bara är trötthet. Nu har vi spelat fem matcher på kort tid och före det var det åtta månader sen. Jag är inte förvånad att jag blir lite trött men det borde vara lugnt. Det är tajt inför nästa match igen men förhoppningsvis är det bara kramp. Jag kände av det lite i halvtid, lite stelhet smög sig på. Jag kände att om jag inte kliver av kan det bli nått värre, förhoppningsvis kommer det vara lugnt, säger Almebäck.

Fram tills den minuten hade mittbacken spelat samtliga minuter i årets allsvenska. Hur det blir i matchen mot Sirius, det återstår att se.

– Det smög sig på och började krampa mer och mer. Jag kände att om jag sträcker ut benet snabbt finns det en risk att det kommer gå, bättre att vara safe. Det är som det är. Det är mycket matcher på kort tid så det gäller att alla är redo inför nästa match.

På fem matcher har ÖSK släppt in fyra mål. Och under torsdagen höll laget nollan. Då passar Almebäck på att hylla nya mittbackskollegan.

– Jag tycker Andreas (Skovgaard) är fantastisk att spel bredvid. Jag tycker vårt samarbete fungerar bra och vi har koll på dom bortsett från någon målchans i början av andra halvlek när vi är lite oorganiserade.

Försvaret lyckades hålla Häcken borta från målet och gästerna, som hade noll skott på mål i den första halvleken, skapade inte särskilt många lägen under matchen. Men vid en ÖSK-hörna gick det snabbt och Deleho Irandust rullade in vad som såg ut att vara ett ledningsmål.

– Vi åker på en kontring på en hörna, som vi gjorde tre gånger mot Elfsborg också. Det är något vi måste bli bättre på. Vi kan inte ha hörna och dom får målchanser, det måste vi kolla över. Jag springer hem allt vad jag kan, sen chippar han den över Ogge (Oscar Jansson) och jag var helt säker på att det var mål. Sen hör jag att domaren blåser för offside. Jag har inte sett den i efterhand men det var skönt att det inte blev mål.

Den situationen påminde lite om Elfsborgsmatchen, är det något ni har gått igenom?

– Det är såklart vi har pratat om det, det var alldeles för dåligt och det visar vi i första halvlek. Att det var en engångsföreteelse och det ska inte ske igen. Vi spelar med lite mer marginaler fast vi vågar spela. Vi sätter inte varandra i skiten som vi gjorde nere i Borås. Det var ett stepp upp från förra matchen men vi vill ha tre poäng.

Mållöst och till stora delar en match som enbart bestod av halvchanser från båda lagen.

– Det är en jämn match. Jag tycker vi är bra i första, sen börjar vi andra dålig och dom för ett jätteläge. Vi jobbar oss in i matchen igen och får lite mer kontroll men saknar lite kvalité den sista tredjedelen och skapar inga superlägen. Kryss är väl inte helt orättvist.

Redan på söndag väntar alltså nästa match för ÖSK. Då är det Sirius som står för motståndet i Uppsala.

– Dom har varit lite nederlagstippade men har visat alla experter fel och spelat riktigt bra och tagit poäng, det kommer bli tufft. Nu är det bara att ta med sig det som var bra i den här och fokusera framåt, det är match om tre dagar igen.

ÖSK–BK Häcken 0–0 (0–0)

Mål: –

Varningar, ÖSK: Albin Granlund, Robin Book, Kevin Wright. Häcken:

Domare: Mohammed Al-Hakim

Publik: –

ÖSK

Oscar Jansson – Kevin Wright, Andreas Skovgaard, Michael Almebäck (ut 69), Albin Granlund – Johan Mårtensson (ut 92), Nordin Gerzic (ut 76) – Jack Lahne (ut 76), Nahir Besara, Jake Larsson – Erik Björndahl

Ersättare: Gustav Leijon, Benjamin Hjertstrand (in 69), Agon Mehmeti (in 76), David Seger, Robin Book (in 76), Simon Amin (in 92), Hussein Ali

BK Häcken

Peter Abrahamsson – Leonard Zuta, Rasmus Lindgren, Joona Toivo, Adam Andersson – Gustav Berggren (ut 70), Jasse Tuominen (ut 70), Alexander Faltsetas – Leo Bengtsson (ut 82), Alexander Söderlund, Daleho Irandust

Ersättare: Jonathan Ursin Rasheed, Godswill Ekpolo, Ahmed Yasin (in 70), Erik Friberg (in 70), Adnan Maric, Ali Youssef, Patrik Wålemark (in 82)