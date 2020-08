Mittfältaren på väg bort och anfallslånet är nära – så jobbar ÖSK sista timmar på transferfönstret: ”Det kan öppna för honom”

Deniz Hümmet är klar för ett lån från IF Elfsborg över resten av säsongen. Men mer ser ut att hända i ÖSK under de sista heta timmarna på transferfönstret.

– Vi har sagt sedan någon månad tillbaka att vi tittar på hur vi ska optimera vår trupp och då handlar det både om spelare in och spelare ut. Vi får se vad som händer under dagen. Det kan hända något men det är också rimligt att det inte händer någonting alls, säger ÖSK-managern Axel Kjäll till NA.

► Enligt uppgifter till Sportexpressen tidigare under förmiddagen jobbar ÖSK på att låna in anfallaren Romain Gall.

Gall gjorde succé i GIF Sundsvall och gick till storklubben Malmö FF under sommaren 2018. I MFF har det inte lossnat för Gall, och i april i år lånades han ut till norska Stabaek. Även där har speltiden blivit knaper, och under gårdagens match hemma mot Brann var spelaren inte uttagen i matchtruppen.

Nu ska han alltså vara på väg till ÖSK.

Enligt NA-sportens uppgifter är övergången väldigt nära, och ser ut att gå i lås.

Under normala förutsättningar hade Gall inte kunnat spela för ÖSK. Detta för att han redan har spelat för två klubbar under samma säsong.

– Det finns en skrivelse som vi har tittat på under de senaste veckorna som är specifik under coronapandemin som gör att det kan finnas undantag från den regeln under 2020. Det kan vara så att det finns en möjlighet att en spelare kan vara i tre klubbar. Om det blir aktuellt med någon spelare så är det något som vi behöver dubbelkolla.

Det öppnar alltså för Romain Gall i ÖSK under hösten?

– I så fall öppnar det för honom.

► Det riktigt överraskande ryktet som dök upp under tisdagsförmiddagen var att Robin Book kommer att lämna ÖSK.

Redan efter allsvenskan 17:e omgång ska Book enligt uppgifter till twitterkontot Transferkarusellen och Sportexpressen vara aktuell för att återvända till Varberg, som ÖSK alltså värvade 28-åringen från så sent som inför säsongen 2020.

– Vi får se vad som händer, säger Kjäll.

– Jag vill varken kommentera eller spekulera i några namn. Utan att ha följt med i det sista så är det ganska många namn som har nämnts. För tillfället är det bara rykten.

Robin Book är ny i klubben och det skulle vara ganska lätt att dementera om ni fortfarande ser långsiktigt på er relation?

– Jag tror att det är bättre att ha en likadan hållning när det gäller alla spelare. Vi får se vad som händer. Alla spelare hos oss är tillgängliga om förutsättningarna är de rätta.

Varbergs tränare Joakim Pehrsson skriver i ett SMS till NA-sporten:

– Inga kommentarer i dagsläget.

► Ett annat anfallsnamn som har nämnts som aktuell för lån är BK Häckens Viktor Lundberg.

Den tidigare AIK-spelaren har fått speltid i åtta matcher under årets upplaga av allsvenskan, men har bara startat en gång. Då byttes han ut efter 64 minuter.

Enligt NA-sportens uppgifter verkar en sådan lösning ligga betydligt längre bort.

Axel Kjäll kommenterade uppgifterna om Viktor Lundberg förra veckan i en intervju med NA-sporten.

– Det är inget namn som jag har hört.

Kan du dementera just det namnet?

– Under den här perioden ska man vara försiktig med vad man dementerar så det bästa är väl att köra inga kommentarer generellt på spelare som inte är ÖSK-spelare.