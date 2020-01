Mittfältaren vräkte in 30 mål på två säsonger – nu är han klar som Karlslunds sjätte nyförvärv: Följ silly season för de lokala lagen här

Karlslund har gjort klart med sitt sjätte nyförvärv inför 2020. Division 1-klubben har gjort klart med yttermittfältaren Gustav Rönnbäck Wallin, 23, som vräkt in 30 mål på två senaste säsongerna för Piteå IF i division 2. Dessförinnan testade han en säsong i division 1 med IFK Luleå, där han åkte in och ut ur startelvan men ändå han skicka in fyra bollar. Åren innan det, 2015 och 2016, spelade han i ettan med Piteå. Moderklubben är dock den mindre Piteåföreningen Öjeby IF.

– Gustav är en spännande spelare som har näsa för mål. Vi har fått en positiv bild av Gustav både som spelare och person. Som alla andra spelare i truppen så hoppas vi att Karlslund kommer vara språngbrädan för Gustav mot högre serier, säger Daniel Nordén Karlsson, senioransvarig i Karlslund, till klubbens hemsida.

– Jag är en snabb och stark spelare med bra balans och teknik. Bra avslut och farlig i genombrottsfasen. Jag kommer att bidra med mycket energi i anfallsspelet och hårt jobb i defensiven. Sedan förhoppningsvis en del poäng också, säger Rönnbäck Wallin själv till hemsidan.

Karlslund har sedan tidigare värvat Philip Amin, Martin Springfeldt, Jonathan Lundberg, Tidjani Diawara och Pontus Hatula. Karlslund drar igång försäsongen med hemmamatch mot Växjö Norra, som tränas av Karlslunds gamle assisterande tränare Gustaf Lundholm, på lördag.