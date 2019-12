Mittfältskuggen förlänger med Kif Örebro: ”En bra julklapp kan man säga”

Kif Örebro fortsätter att släppa spelarnyheter till nästa års trupp på löpande band. Efter torsdagens storvärvning av amerikanskan Cali Farquharson kunde man under fredagen presentera ett mer välbekant ansikte. Mittfältaren Ellen Karlsson har nämligen förlängt sitt kontrakt med två nya år.

– Ellen var en av de spelare som vi tidigt ville förlänga med, så det känns bra att vi nu kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt lagom till jul – en bra julklapp kan man säga. Ellen är en viktig kugge i laget och tillsammans med några av de andra lagkamraterna från Elitettan-året är hon nu en av de som bidrar med kontinuitet och erfarenhet i "det nya Kif", säger sportchefen Jonas Karlberg till klubbens hemsida.

25-åriga Karlsson slog igenom på seniornivå i Kif, men var sedan på äventyr i klubbar som Jitex, QBIK och Holmalund. Men under förra sommaren hämtades hon tillbaka till Kif från Västeråsklubben BK30 och därefter har hon varit en viktig kugge. Under årets damallsvenska säsong så spelade hon samtliga matcher, varav 21 av 22 från start.

– I och med att jag fick så mycket speltid har min utvecklingskurva gått aningen uppåt hela tiden det här året. Jag tror faktiskt att vi som lag har lärt oss mycket av det här första året tillbaka i damallsvenskan. Vi vet hur hög nivån är och vilket hårt arbete som krävs 2020 om vi ska prestera bättre än vi gjort i år, säger hon.

Tränaren Stefan Ärnsved fyller i angående Karlssons starka utveckling:

– När vi plockade in Ellen var tanken att hon skulle komma in som en truppspelare, snarare än given i startelvan. Men under min ledning har hon från dag ett krigat på både träning och i matcher för att visa vad hon går för och hon blev därför snabbt en spelare för startelvan, vilket vi sett både 2018 och 2019. En startplats jag vet att hon kommer fortsätta kriga för dag ut och dag in även 2020.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: Mimmi Paulsson-Febo, Moa Öhman (ny från Kungsbacka).

Försvarare: Frida Abrahamsson, Elli Pikkujämsä (kontrakt över 2021, ny från FC Honka), Emma Östlund, Maja Regnås.

Mittfältare: Ida Adamsson (ny från egna F19-laget), Elin Bengtsson (kontrakt över 2021), Cali Farquharson (ny från Washington Spirit), Nathalie Hoff Persson (kontrakt över 2021, ny från Limhamn Bunkeflo), Ellen Karlsson (kontrakt över 2021), Freja Olofsson (ny från Arna-Bjørnar), Emilia Pelgander (ny från Adolfsberg), Cajsa Åkerberg (lån från Eskilstuna United).

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021), Karin Lundin (kontrakt över 2021, ny från Göteborg).

Klara förluster: Danielle Rice (målvakt, ny klubb ej klar), Sejde Abrahamsson (back, ny klubb ej klar), Emma Kullberg (do, Göteborg), Linnéa Svensson (do, Bröndby), Lejla Basic (mittfältare, ny klubb ej klar), Kayla Braffet (do, Umeå FC), Jonna Dahlberg (do, Ramat HaSharon, Israel), Jenna Hellstrom (do, Washington Spirit), Emma Lindén (do, Kvarnsveden), Eveliina Summanen (do, Kristianstad), Elin Rombing (do, återvänder till Eskilstuna efter lån), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (målvakt), Heather Williams (mittfältare/anfallare).