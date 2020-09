Mittfältsstjärnan kan starta för första gången i år – trio petas när konkurrensen ökar – här är ÖSK-truppen mot Malmö FF

Martin Broberg har spelat till höger på mittfältet under nästan hela träningsveckan. Och mycket talar för att 29-åringen går in i startelvan på bekostnad på David Seger. Dessutom är Andreas Skovgaard tillbaka i truppen efter en lårskada som har hållit honom borta från spel mot Varberg (1–2) och IFK Norrköping (4–3).

Dansken väntas ta tillbaka sin plats i mittförsvaret bredvid Michael Almebäck när Benjamin Hjertstrand bänkas.

Agon Mehmeti är fortsatt vadskadad och är inte aktuell för spel mot varken Malmö eller Östersund på måndag. Därefter tas det ett nytt beslut om anfallaren som har gjort fyra mål på elva matcher i årets allsvenska men som inte har spelat sedan hemmamatchen mot Djurgården i mitten av augusti.

Utanför truppen på grund av skada är Daniel Björnquist som fick ett bakslag på sin envisa hälskada under sitt korta inhopp mot Varberg. Högerbacken tränade dock fullt under onsdagen och kan bli aktuell för spel under närmaste tiden.

Nyförvärvet Romain Gall har stegrat träningsmängden under de senaste dagarna men hinner inte bli spelklar till Malmö FF-matchen. Malmö är som bekant också amerikanens ägarklubb.

Utanför truppen av konkurrensskäl ställs Niclas Bergmark, Daniel Björkman och Isac Boye.