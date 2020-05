Mittnian förblir Lif Lindesberg trogen: ”En viktig spelare i vårt lag”

Den gångna säsongen stördes till viss del av en axelskada, men Karl Zetterlund hann ändå spela 16 matcher i allsvenskan för Lif Lindesberg. På dessa noterades han för 39 mål.

Nästa säsong är förhoppningen att det ska bli ännu fler. 22-åringen förlängde nämligen sitt kontrakt med Lif under torsdagen.

"Vi har sett den höga nivå Karl kan ligga på och vi hoppas att han kan få en bra sommar och skapa sig förutsättningar för att prestera på topp över tid och därmed vara en viktig spelare i vårt lag.", skriver klubben på sin hemsida.

Zetterlund spelar som mittnia och växeldrog i inledningen av förra säsongen en hel del med Albin Järlstam. Efter att Zetterlund sedan åkte på sin skada kunde han inte alls delta lika frekvent under säsongens andra halva.

"Under Ivicas tid har Karl fått mycket speltid och första säsongen och under årets höst gjorde han några riktigt bra matcher och det kändes som att nästa nivå var tagen. Tyvärr blev axeln ett problem som gjorde att han först inte kunde prestera som han ville och sedan inte spela alls under en period."