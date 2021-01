Mobilisera för bättre scheman i Laxås omsorg

Den senaste tiden har flertalet artiklar publicerats i NA om arbetssituationen i äldreomsorgen och de anställdas så kallade ”hållbara” arbetssituation. Cheferna och politikerna berömmer med all rätta personalens insatser. De har haft ett otroligt tufft år med en allvarlig och oroväckande situation kring smittspridningen av covid-19 och de har hanterat situationen otroligt bra. Men trots alla hyllningar och lovord får vårdpersonalen ingen julledighet i år och det allmänna måendet är sämre än någonsin.

Utvecklingen vi sett av vårdpersonalens tillvaro det senaste året har varit rent ut sagt fruktansvärd och rent utav skrämmande. Vi ser personal som, redan sedan schemana började diskuteras, har tystats och blivit utestängda från beslutsprocessen. I en artikel som nyligen publicerades i NA uppmanas man till och med av cheferna att inte skriva om situationen. Vi misstänker att man inser hur fel man gjort och inte vet vad man ska göra åt saken så man stoppar huvudet i sanden istället.

Den styrande majoriteten sade till och med upp det lokala avtalet med facket innan införandet av schemaläggningen, något vi behöver se på med stort allvar.

Personalen och oppositionen har reagerat negativt från början men majoriteten KD, C och Mp har mer eller mindre hållit för öronen och vägrat lyssna. Den styrande majoriteten sade till och med upp det lokala avtalet med facket innan införandet av schemaläggningen, något vi behöver se på med stort allvar. Socialdemokraterna väljer att ta personalens parti och vi anser att argumenten majoriteten möter oss med inte håller. Vi lämnade under hösten in en motion till kommunfullmäktige där vi yrkade för att vi vill se en utredning och redovisning över hur de nya schemana funkat i praktiken.

Som det ser ut nu kommer den motionen inte att följas upp förrän nästa höst vilket är alldeles för sent. Situationen behöver lösas nu, inte om ett år.

De nya schemana kallas för ”hållbara scheman” och innebär i praktiken bland annat att personalen måste jobba fler pass för att få ihop sina timmar och att nattpersonalen tvingas arbeta kvällspass utan ob-ersättning. Sammanhängande vila splittras upp och man tvingas helt enkelt arbeta mer, utan ordentligt återhämtning. I slutändan innebär det att arbetsbördan ökar ytterligare för de som arbetar inom vård och äldreomsorg, att arbetsmiljön kommer att försämras och i praktiken även en lönesänkning. Allt detta för att lyckas få ekonomin att gå ihop men tyvärr så är det som vanligt så att det är de anställda och vårdtagarna som kommer få betala i slutändan. Vi måste koppla ihop arbetet mot försämringar av arbetsvillkoren med arbetet mot nedskärningar i den offentliga välfärden. Facken inom vården måste mobilisera sina medlemmar till protester mot försämringarna.

Liv Olsson

ledamot i social & omsorgsnämnden

Therese Magnusson

partiföreträdare, Socialdemokraterna Laxå kommun