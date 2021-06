I debatten om framtidens busstrafik i Örebro stad vänder nu moderaterna kappan efter en möjlig vind. Positivt är att moderaterna i alla fall försöker presentera en annan lösning medan Liberalerna har valt att hålla fast vid bilen som transportmedel för alla (sina väljare) och lämnar frågan om hur kollektivtrafiken skall bli mer attraktiv åt sidan. Trots att både forskning och erfarenhet visar på trängselproblemet som uppstår i växande städer.

Delar av USA är ett avskräckande exempel där bilköerna ringlar fram, trots sex-filiga motorvägar medan andra städer tänker nytt och gör om sin struktur. Seattle är ett exempel i USA men i Europa finns det många städer som mera liknar Örebro där vi ser framgångsrika modeller med superbussar eller spårvagnar. I Tyskland, Frankrike, Nederländerna men också i våra nordiska grannländer har system som ger kollektivtrafiken företräde byggts ut och fått fler att välja bussen. Samtidigt gjort stadskärnor mer attraktiva.

Metz och Strassbourg är några av de exempel som studerats innan förslag om ett prioriterat stråk i Örebro tog form.

Att prioritera fordon som kör en eller två personer, lika högt som ett fordon som flyttar 70 människor, är svårt om vi skall skapa en snabbare trafik som får fler att välja bussen. Idag är över 1000 turer per år proppfulla och när attraktiviteten ökar kommer det inte räcka med att sätta in några extra turer i peaktid utan det behövs ett nytt system. Ett separat körfält gynnar också bussarna som kommer in från landsbygden och utryckningsfordon, vilket många skribenter inte har förstått.

Men igen, kul att moderaterna ändå ser behoven av utvecklad stadstrafik. Förslaget missar dock helt att förbättra för några av de största kundgrupperna som bor i nordvästra Örebro, Lundby, Vivalla, Baronbacken. Moderaternas förslag skulle kunna vara ett komplement för att förbättra vissa delsträckor men är idag ett svar på fel fråga och känns mer som ett sätt att fiska väljare ur upprorsgruppen.

Mats Gunnarsson

Miljöpartiet, regionråd örebro län

Helena Bosved

Miljöpartiet, ledamot

i Samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län

Maria Sääf

Miljöpartiet, Örebro kommun, gruppledare