Modevisning för att stoppa barnäktenskap: ”Bara under de timmarna vi är här i kväll blir 5 000 kvinnor bortgifta mot sin vilja”

Föreningen hade sålt 180 biljetter till modevisningen som hölls på Stora hotellet i Örebro.

– Vi har också sålt massor med lotter, som det är många företag som har skänkt priser till, säger Annika Kronwall.

Hon berättar att föreningen förra året skänkte 40 000 kronor för att stoppa barnäktenskap och våld mot kvinnor.

Föreningen som har 25 medlemmar som jobbar ideellt, är en av Sveriges 58 föreningar i organisationen Zonta, som i sin tur finns i 63 länder.

– Organisationen som startade i Buffalo fyller hundra år den 8 november, säger Annika i sitt inledningstal, och fortsätter:

– Hur vet vi att pengarna kommer fram? Vi kan garantera att pengarna kommer fram, eftersom de organisationer, UNICEF och UNFPA , som vi skänker till har kvinnor som själva åker ner och ser till att pengarna går till utbildning och upplysning till kvinnor i de tolv länder som får stöd.

Hon och de övriga i föreningen är klädda i orange.

– Den orange färgen är för att uppmärksamma just våldet mot kvinnor. Vi kommer att ha en kampanj, "Zonta says no to violence agaist women" i november, säger Annika.

Då kommer föreningen att arrangera en föreläsning på Campus Risbergska med föreläsaren Anette Franzén från Södertälje.

Den 1 januari 2019 infördes i Sverige förstärkt lagstiftning om förbud mot barnäktenskap. Det innebär att äktenskap som ingåtts före 18 års ålder inte godkänns oavsett om det ingåtts i Sverige eller i annat land. I världen blir 12 miljoner flickor under 18 år bortgifta varje år.

– Bara under de timmarna vi är här i kväll blir 5 000 kvinnor bortgifta mot sin vilja, säger Annika Kronwall.

Det vill föreningen Zonta stoppa. Därför har föreningen beslutat att donera 2 miljoner dollar till ett FN-projekt mellan 2018-2020.

Mer om Zonta :

Zonta ger finansiellt stöd till flera projekt för jämställdhet och mänskliga rättigheter, ofta i samarbete med olika FN-organ. Projekten inriktar sig bland annat på att främja kvinnors hälsa, utbildning och ekonomi och att avskaffa könsbaserat våld, barnäktenskap och människohandel.

Nästan 650 miljoner kvinnor i världen har blivit gifta före 18 års ålder och ytterligare 250 miljoner riskerar att bli det. UNICEF och UNFPA driver ett initiativ som omfattar ett stort antal afrikanska och asiatiska länder och som syftar till att skydda flickors rättigheter att inte bli gifta som minderåriga.

Zonta International har beslutat att stödja projektet med 2 miljoner US dollar under perioden 2018–2020 för insatser i 12 länder: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Indien, Mocambique, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Yemen och Zambia.

Målet är att:

► Ge flickor i riskzonen kunskap om deras rättigheter.

► Stötta hushåll i att stå upp mot barnäktenskap.

► Förbättra unga kvinnors hälsa samt deras sociala och ekonomiska situation.

► Påverka nationella beslutsfattare för att stärka lagar och policyer så att de tillgodoser unga flickors rättigheter.

► Informera och utbilda om följderna av barnäktenskap.

Källa: zonta.se