Molly Sandén spelade birollen i sitt eget liv: ”Många män jag varit beroende av”

Alla hanterar pandemin olika, och för Molly Sandéns del har det här året handlat om att gå igenom olika faser. När den inledande rädslan och coronapaniken släppte gick hon i en energisk fas. Den tänkta turnén blev inställd, så vad skulle hon göra med all energi? Bygga en studio på lantstället och ösa ur sig en massa låtar, till exempel.

Men när hon förstod att pandemin skulle bli långvarig beslutade hon sig för att sakta ned tempot och "deala med en del shit från det förflutna".

– Det är grejer som har legat på vänt och som jag alltid har sagt att jag inte hinner ta tag i. Faktiska fysiska flyttkartonger från mina tidigare liv, säger hon.

Lådor från flickrummet i barndomshemmet, från pappan i Värmland, från flyttar från expojkvänner.

– Jag har bokstavligen åkt runt i Sverige och hämtat delar av mitt gamla liv och rensat det. Det har varit jävligt speciellt. Det är känslosamt att hitta gamla dagböcker, till exempel. Det blev sådan kontrast, jag vill krama om och tycker så synd om den lilla tjejen som var jag, och samtidigt stör jag stundtals ihjäl mig på henne, säger Molly Sandén.

Vad är det du stör dig på?

– Alla roller jag har gått in i i olika faser av mitt liv. Det är svårt att hitta en röd tråd, för jag har gjort så många olika konstiga grejer. Men om det finns en tråd så är det att jag ser faktiska bevis för att jag har kameleontat mig fram i livet. Jag har hittat några av de första stunderna då jag började spela skådespelen som sedan har resulterat i de olika versionerna av mig.

Det är just grävandet i lådorna, alltså i det förflutna, som ligger till grund för nya skivan "Dom ska veta". Den mest personliga hittills enligt Molly Sandén själv. Albumet tar upp tyngre frågeställningar, handlar bland annat om uppväxten, och dyker djupare ned än enbart de senaste förhållandena även om sådana låtar också finns där.

De mer eller mindre kända exen har hon flera gånger lovat sig själv att inte skriva om, "men hamnar ändå där" eftersom att skriva låtar om jobbiga händelser är hennes egen terapi.

– Jag måste vara sådär rå och äkta och ärlig. Även om jag kanske kastar folk under bussen, det ger mig lite ångest men det här albumet handlar om att jag vill äga min historia nu.

För känslan av att ha spelat birollen i sitt eget liv växte när hon såg alla skvallertidningar och urklipp.

– Jag är någons flickvän, Bert Karlsson ska göra mig till stjärna, RedOne ska göra mig till stjärna, det är så många män som jag har varit beroende av för att vara intressant, säger hon.

Som ett led i processen att ta makten över den egna historien släpps även ett magasin samtidigt som skivan. Där har Molly Sandén samlat samtal med vänner och kollegor om hur de har upplevt sina egna karriärer, men också hur de har upplevt Molly i olika perioder och faser.

Jobbiga samtal, men nödvändiga:

– Jag behövde det här för att överleva. När jag började skriva på svenska för fyra år sedan nådde jag någon slags botten av självhat. Då verkade det som att det handlade om mitt förhållande med en person som kanske inte var rätt. Men självhatet kom ju från de här olika rollerna som jag har spelat. Det handlade inte om honom utan om vem jag försökte vara för honom, och till slut brast det för att jag inte orkade längre. Det var mångas fel, men framförallt mitt, säger hon.

Även om arbetet med "Dom ska veta" har varit krävande så är det i slutändan alltid värt det, menar Molly Sandén. För när musiken väl är släppt är låtarna inte hennes längre.

– Då är de ju lyssnarnas låtar. Då handlar det om dem, inte mig. Kanske lyssnar någon som inte har kommit till insikt om att man har rätten att äga sin historia och spela huvudrollen i sitt eget liv. Att man inte måste säga det folk vill höra för att göra sig hörd. Det är grundpelaren i albumet: Ta plats och var ditt bästa jag, livet är kort, kör!

Sara Haldert/TT

Fakta: Molly Sandén

Ålder: 28

Yrke: Artist

Aktuell: Med nya albumet "Dom ska veta"

Bakgrund: Representerade Sverige i Junior Eurovision Song Contest som 14-åring med "Det finaste någon kan få". Har tävlat i Melodifestivalen 2009, 2012 och 2016. Har släppt soloalbumen "Samma himmel" (2009), "Unchained" (2012), "Större" (2018) och "Det bästa kanske inte har hänt än" (2019).

Molly Sandén om...

... Oscarsnominerade låten "Husavik (my hometown)" från filmen "Eurovision Song Contest: The story of Fire Saga". Låten vann inte men Molly Sandén uppträdde med den på Oscarsgalans förgala:

– Det är ju det som alla alltid säger, men att få uppträda och sjunga den här fantastiska låten är för mig den största vinsten man kan få. Från början var jag nära att säga nej till att sjunga på låten för att jag var jetlaggad, trött och bakis när jag fick frågan. Så kommer jag till studion och bara: "Herregud, det här är ju det mitt 14-åriga jag skulle mörda för att få göra, alltså verkligen mörda". Jag kände en sådan eufori för den lilla tjejens skull och njöt som fan bara av att få lägga demon.

... en eventuell karriär utomlands till följd av Oscarsframträdandet:

– Jag är absolut öppen för att testa det, för nu kommer jag från en helt annan vinkel. När jag försökte göra den här grejen senast var det ju på liv och död, varje dag kunde vara dagen med stort D då det kanske händer. Jag har hittat mitt hjärta i det svenska, men om jag får åka till LA litegrand och gå in i divarollen och "sjunga fint", då är det inte på liv och död längre. Jag kan göra det för skojs skull och ha kul. Jag har fått mer skinn på näsan och mer pondus i mig själv. Jag vet mitt värde och vet vad jag inte är beredd att göra.