Moni Viking helt överlägsen i storloppet på Örebrotravet - sprang hem 400 000: ”En otroligt resa”

Segern var värd 400 000 kronor och Goop var strålande glad efter triumfen. Denna tävlingsdag levde upp till förväntningarna men det bästa kom i V75-avslutningen.

Så gick det på V75 i Örebro - läs Mårtens Erikssons analys

Moni Viking är normalt en häst som besitter en sylvass långspeed, men denna gång valde Goop att köra på styrka med fuxen. Han parkerade utvändigt om ledande Algot Zonett tidigt in i loppet och redan varvet från mål fattade man hur det skulle sluta, BG såg grymt nöjd ut bakom Maharajah-avkomman.

Björn tog inga fångar sista varvet och via 1.12 sista rundan blev segern vattentät före ryggande Ivory Di Quattro, denna insats var svettig och hästen lär bli svårslagen i Harpers även detta år!

– Det har varit en otroligt resa med honom. Jag tränade upp honom och sen gick han till Frode Hamre som gjorde ett kanonjobb med hästen. Som fyraåring blev han skadad, han skadade ett gaffelband, det blev ett hovbensbrott och även ett griffelbensbrott. Han kom tillbaka trots de svåra skadorna och när han var tillbaka lämnade vi honom till Pierre Vercruysse som gjorde det suveränt med hästen. Som kom ju coronan och han fick gå till Björn Goop och placerades på Lökene. Efter en ny vinter i Frankrike har han varit hos mig senaste månaden och nu ska han tillbaka till Björn Goop, säger en överlycklig tränare, ägare och uppfödare Jan Lyng.

Björn vann också med årsdebuterande Silverdivisionshästen Seismic Wave som man har höga tankar om, man tror från stall Nurmos att han kan vara en Elitloppshäst. Sexåringen vann i sin årsdebut från spets och infriade sitt stora favoritskap. Men hästen värmde dåligt och hade inte fläckfri aktion i loppet heller. Det finns att slipa på, detta race vann hästen på sitt grundkunnande och klass. Som han såg ut denna lördag har han inget i något Elitlopp att göra! Gulddivisionen blev högdramatisk, som väntat höll Sorbet upp sitt innerspår bakom startbilen tyvärr blev det galopp för Chapuy i startrusningen.

Favoriten Very Kronos synade tidigt dödens men tappade stilen i sista sväng och galopperade. I det skedet såg Sorbet helt klar ut, tioåringen hade många längders försprång men gick in i väggen sista 100 och från hålet störtdök skrällen Dragster. Precis på linjen fångade Jägersrohästen in Sorbet och överraskningen var ett faktum. Detta var Rogers första tränarseger för året, som Dragster tänt till på nya träningsupplägget med ridträning.

Noterbart från detta lopp var att Örjan bakom Sorbet aldrig drog huvan, gubben i lådan var för segersäker och var mkt ångerfull efteråt. Från ledningen vann Cash Cowboy knappt före en tapper Mandela Zon. Erik Adielsson kunde glida till spets med femåringen, Åke Lindblom släppte välvilligt med Appasso som slutade fyra från hålet. Peter G Normans valack travade 1.11,9 sista varvet och vann knappt på stumma ben , här straffade Fornabodahästen Certainly bort sig med galopp. Erik Adielsson hade en tung dag på Örebrotravet, galopp med betrodda duon Very Kronos och Opal Sjöhammar.

I V75-inledningen gav Claes Sjöström Eddy West exakt det lopp han ska ha. Femåringen kunde rygga Il Duce Boko i det längsta, i sin nya dress kunde ”Sjöa” finåka upploppet ner och vinna hur säkert som helst. Man har hamnat rätt på hästen helt klart, det här var tredje segern på de fyra senaste starterna. Som vanligt när det körs V75-tävlingarna så vann firma Redén/Kihlström ett lopp. Denna soliga eftermiddag gjorde man det med Erin Zet som Örjan snyggt måttade in och vann säkert med före en tapper ledarinna Global Benefit.

Magnus A Djuse är stekhet för dagen, han körde iskallt med Halo Am i Klass II försöket. Retfullt enkelt vann fyraåringen med rubbet sparat i ett överpacat stayerlopp. Detta var andra segern för hästen i sin nya regi hos Jerry Riordan, tvåa bakom fyraåringen var Versace Face och trea var hemmahästen Oliver Hall som Anna och Lars Erixon gjort ett väldigt bra tränarjobb med.

Hästen travar enormt mycket bättre än förra året. Bra klass rakt igenom denna tävlingsdag, skönt att det inte bara var spets och slut som det ofta är på Örebrotravet, bara två av sju V75-lopp vanns från ledningen Arrangemanget flöt på prickfritt, tänk vilken publikfest det varit om vi haft åskådare runt arenan.

Nu är travsäsongen igång på allvar, nu på lördag sparkar Fornaboda upp portarna ett tydligare vårtecken än så är svårt för oss travfrälsta att finna!

Mårten Eriksson