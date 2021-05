Monica och Håkan – två riktiga trotjänare: ”Det är kul när de yngre frågar hur länge man jobbat på SCB och man svarar 50 år”

Det är tisdag förmiddag och i den röda tegelbyggnaden på Klostergatan i Örebro passerar människor in och ut genom entrén i rask takt. Här i huset finns mängder av arbetsplatser, men först in en gång i tiden var Statistiska centralbyrån, SCB. Inte märkligt med andra ord att den kvartersstora anläggningen i folkmun fortfarande går under benämningen "SCB-huset".

På ytan är det en helt vanlig dag på jobbet, men inte för alla. Som för Monica Karlman till exempel. För några dagar sedan klev hon ut ur huset efter 50 år på SCB, men nu sitter hon här igen. För att försöka beskriva känslan. Om det går.

Hon pekar mot entréns glasdörrar:

– I torsdags var det sista gången jag gick ut härifrån som anställd, och jag var ledsen hela dagen. Det är en jättekonstig känsla att ha jobbat så länge på samma ställe, och sen är det bara slut.

Hon beskriver SCB som en väldigt bra arbetsgivare:

– Jag har trivts jättebra, har haft fantastiska arbetskamrater och har jobbat på många olika enheter. Men nånstans måste man väl inse att att man jobbat klart, och att det är dags att göra nåt annat.

In i entrén uppenbarar sig Håkan Lööw. Även han har 50 år på SCB bakom sig, men till skillnad från kollegan Monica har han ännu inte klippt bandet.

– Nej, jag blev kvar ett tag till. Planen var att sluta i februari, men jag kör på året ut. Sen får vi se hur situationen är. Eventuellt kommer jag fortsätta att rycka in nån timme här och där.

Vi vandrar in på restaurang Norrtull för en kopp kaffe, och personalen hejar glatt och igenkännande medan vi tar plats vid ett av borden. Det är en närmast ogripbar tanke att personerna mitt emot mig har 100 års erfarenhet av SCB.

Monica och Håkan backar bandet och återvänder i minnet till 1971 – året då deras yrkesliv började.

Monica beskriver det hela som en tillfällighet:

– Jag var bara 17 år, hade precis slutat skolan och hade väl inte tänkt att det här med SCB skulle fortsätta. Men det gjorde det.

Hon skrattar och Håkan nickar igenkännande. Även han har gjort den där insikten, att varför lämna en arbetsplats som uppfyller alla ens behov:

– För mig började det som sommarjobb och inhopp under tiden som jag pluggade. Tänkte att SCB skulle bli tillfälligt, men insåg snart vilket bra ställe jag haft turen att hamna på.

Det är en rejäl resa de fått vara med om. För även om de båda är förvånade över hur snabbt 50 år kan kännas, ser de också allt som hänt under den här tiden.

Monica försöker sig på en sammanfattning:

– Från manuellt arbete och massor av papper, till datorer och väldigt lite papper.

Håkan beskriver det som en fantastisk utveckling:

– Från manuellt arbete med lite datorstöd, till tvärtom. Nu är man som människa med och stöder datorerna.

Hur var det på SCB när ni började? Kan ni ge nåt exempel?

Monica nickar:

– När jag började var det ackord. Jag jobbade på "stansen" där det handlade om att överföra info som var läsbar för datorn. Det gällde att stansa fort. Man räknade nedslag i minuten, och det var noga uträknat hur många man skulle göra i timmen.

Håkan riktar fokus mot den av Monica nyss nämnda datorn. För den som tänker sig en dator i dagens storlekar tror fel:

– Den första datorn kallades stordatorn och upptog i princip hela undervåningen i lokalerna på Ringgatan där jag då jobbade. Innan det här huset byggdes fanns SCB utspritt på fem olika adresser i Örebro.

Han beskriver blanketter, blanketter och åter blanketter. Såna som Monica och hennes gäng sen skulle stansa:

– Folk- och bostadsräkningen till exempel. Den skulle göras vid ett visst tillfälle med jämna mellanrum, och alla tusentals blanketter skulle sen sorteras. Det var mycket manuellt arbete, så den där sorteringen gjordes inte på en dag direkt. Alla inkomna blanketter förvarades sen i mängder av kartonger.

De skrattar gott åt minnet. Med dagens kunskaper och erfarenheter känns gårdagens metoder som rejält urmodiga.

Just den där långa sträckan av nya kunskaper beskriver de som spännande, men också alla olika enheter och arbetsuppgifter de fått vara en del av.

– Man har hunnit med en hel del när man tänker efter, konstaterar Håkan men vill också lyfta fram något helt annat annat:

– Ja, man får inte glömma den sociala biten som varit fantastisk.

Han tar ett exempel bland många. Berättar om kolleger som blivit hans vänner för livet:

– Vi har varit ett litet gäng som varje vecka sparat pengar, och sen åkt på fotbollsresor runt om i världen. Vi har varit till Milano, Barcelona, Liverpool och så vidare.

Även Monica pratar varmt om sina tidigare kolleger. Hon beskriver hur tusentals arbetstimmar och oräkneliga lunchsamtal svetsat dem samman.

– I början var man alltid bland de yngre, men med åren har många arbetskamrater försvunnit.

Håkan skrattar:

– Numera är det ju många man jobbar med som inte ens var födda när jag började här!

Monica gillar den där minen som hennes bakgrund ibland kan orsaka:

– Ja, det är kul när de lite yngre frågar hur länge man jobbat på SCB och man svarar ”50 år”. Som ung i dag är det nog svårt att förstå hur man kan stanna ett helt yrkesliv på ett och samma ställe – det är ju annorlunda tider nu. Men SCB har varit fantastiskt att jobba på.

Vi lämnar Norrtull och tar oss ut för en stunds fotografering.

”Är det trotjänarna som ska förevigas?” hojtar en förbipasserande på väg in huset.

Och visst är det så. Efter 50 års hårt arbete förtjänar man att vara med i NA.

Om Monica:

►Namn: Monica Karlman.

►Började på SCB: I mars 1971.

►Ålder: Fyller 68 år i juni.

►Bor: I Örebro.

►Familj: Tre barn och fem barnbarn.

Om Håkan:

►Namn: Håkan Lööw.

►Började på SCB: Sommaren 1971.

►Ålder: Fyller 67 år i slutet av maj.

►Bor: I Örebro.

►Familj: Fru, två barn och två barnbarn.

Se också SCB:s egen lilla film om Monica och Håkan: