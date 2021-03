”Monstret i Svartån” blev känt i hela Sverige • Gåtan kvarstår – men klippet ger Sofia 3 000 kronor

TV: Se själv – här dyker okända skepnaden upp

Det var en solig fredagsmorgon i början på februari. Sofia Lindholm var på väg in till jobbet.

Plötsligt får hon syn på något stort som rör sig – i Svartån vid Slottet.

Hon filmade och skickade in till NA.

Timmar senare hade tiotusentals människor sett klippet – och den mystiska varelsen fått ett eget inslag i TV4.

– Mina kollegor ryggade tillbaka när de fick se klippet. De tyckte det var superläskigt.

Experterna är oense om vad det kan vara för något. Och mysteriet har engagerat NA:s läsare som kommit med ett hundratal förslag.

– Jag tänker att man kan döpa den till ”Penny” ... Eller så är det ett rep. Men det kvarstår väl att få reda på, framtiden kanske får utvisa, säger Sofia.

Hon tänker att det kanske är något som kan locka lite fler att komma till Örebro.

– Man kanske kan spinna vidare på det, via turistnäringen.

Har du sett skepnaden någon mer gång?

– Jag har inte gått förbi där. Jag har inte vågat.

Nu vinner Sofia Lindholm priset för "Månadens läsarbild" för sitt klipp från februari. Det betyder 3 000 kronor.

– Det känns underbart roligt! Det var väldigt spännande när det hände, säger hon.

Så när du har en nyhetsbild- eller klipp – skicka in till NA och bli 3 000 kronor rikare. Du skickar in genom att tipsa-formuläret eller via kontaktuppgifterna här nedan.