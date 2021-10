Mörkt för ÖSK – utspelat och ny förlust i Lantz debut

Defensiven, det var ledorden från Marcus Lantz inför debuten som ÖSK-tränare.

Och defensivt blev det.

Redan efter en kvart på Gamla Ullevi mot IFK Göteborg hade hemmalaget spelat fram sju hörnor. Därefter ett skott i stolpen medan ÖSK frekvent skickade undan bollar från det egna straffområdet.

Våg efter våg kom de blåvita spelarna men förutom skottet i stolpen träffade de mest ÖSK-spelarna på benen eller skyddsnätet bakom mål.

Tills den 44:e minuten.

Michael Almebäck gav Marcus Berg en tryckare i ryggen precis utanför eget straffområde och Oscar Wendt fick en drömträff.

Bortre krysset, 1–0 till hemmalaget.

I hopp om en scenförändring tog Lantz ut Agon Mahmeti och David Seger i halvtid. In med Richard Friday och Johan Mårtensson.

Jämfört med den första halvleken var ÖSK också snäppet mer offensivt under den andra halvleken. Även Martin Broberg, Hussein Ali och Jake Larsson blev inbytta i jakten på kvitteringen.

ÖSK fick fram några hörnor och under de sista tio minuterna flyttades också Nasiru Moro upp för att ge längd och styrka i luftutrymmet i straffområdet.

Men riktigt nära en kvittering kom aldrig ÖSK.

Istället var det hemmalaget som gjorde nästa mål.

Oscar Wendt smet upp på den bortre stolpen och kunde rulla in 2–0 i stort sett öppet mål.

Mörkt för ÖSK som får se både Degerfors och Göteborg rycka i tabellen.

► Bytena

En halvlek. Så länge fick Lantz första startelva på sig att försöka ta poäng. 45 minuter, 80–20 i bollinnehav och 1–0 i baken senare gjorde han ett dubbelbyte i jakten på viktiga poäng i bottenstriden.

► Statistiken

Bollinnehavet var 80–20 i den första halvleken. Skotten då? Tolv avslut och sju på mål för IFK. ÖSK, tre avslut, inget inom ramen. Hemmalaget samlade ihop ett gäng hörnor inledningsvis och fick fram 13 stycken, ÖSK fyra.

IFK Göteborg – ÖSK 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (44) Oscar Wendt, 2–0 (94) Oscar Wendt.

Varningar, IFK: –. ÖSK: David Seger.

Domare: Victor Wolf.

Publik: 13 345.

IFK Göteborg (4-4-2)

Ioannis Anestis – Alexander Jallow, Mattias Bjärsmyr, Carl Johansson, Oscar Wendt – Hosam Aiesh (ut 82), Gustav Svensson, August Erlingmark, Tobias Sana – Marcus Berg, Oscar Vilhelmsson (ut 66)

Ersättare: Bernardo Vilar Estevão Jeronimo, Robin Söder, Ole Söderberg, Gustaf Norlin, Simon Thern (in 82), Kevin Yakob (in 66), Filip Ambroz

ÖSK (3-4-2-1)

Bobby Allain – Nasiru Moro, Michael Almebäck, Andreas Skovgaard – Daniel Björnquist (ut 75), Kevin Walker, Benjamin Hjertstrand (ut 82), David Seger (ut 45) – Nahir Besara, Jiloan Hamad (ut 69) – Agon Mehmeti (ut 45)

Ersättare: Martin Broberg (in 69), Jake Larsson (in 82), Johan Mårtensson (in 45), Rickard Friday (in 45), Hussein Ali (in 75), Nordin Gerzic, Mergim Krasniqi