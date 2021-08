Mörkt och passionerat om dödsdömd romans

Den lilla hamnstaden Le Tréport anno 1985 ser ut som något ur en saga. Pastellfärger, smala gränder och en lång strandpromenad där alla stöter på varandra.

16-årige Alexis (Félix Lefebvre) är på en plågsam resa genom tonårstidens dubbla medvetanden, på väg från barndomen in i vuxenvärlden. Han har ett tvålfagert ansikte och är – som många tonåringar – besatt av döden. Hans konsekvenstänk är heller inte helt färdigutvecklat.

Alexis har precis fått sommarlov men hittar ingen att hänga med så han drar ut och seglar ensam. Båten kapsejsar men en annan kille dyker upp och räddar honom: den 18-årige David (Benjamin Voisin). Han ser ut som en fransk kusin till vampyrerna i "The lost boys" (1987) med skinnjacka, motorcykel och kärlek till adrenalin.

Romansen är dödsdömd från början. Bokstavligen. Det är inte en spoiler utan något Alexis förklarar i filmens första minuter. Hans nye älskare kommer att dö, vi vet bara inte hur. Detta skänker en svärta som komplicerar den annars färgsprakande passionen.

I tillbakablickar läggs pusselbitarna fram. Sommaren är vild på alla sätt, men David har en mörk sida. Till en början verkar det som om hans dominanta sida kan slå över till något grövre. Men kanske är också Alexis skyldig till parets allt mer destruktiva dynamik. Han projicerar bilden av sin drömman på David och verkar inte vilja se dennes sanna jag. När engelskan Kate (Philippine Velge) halkar in i bilden blir allt svårt att hantera för Alexis, som redan tidigare har blivit svartsjuk på grund av Davids ombytlighet.

Sexualitetens explosiva kraft kan frammana tacksam moralisk tvetydighet i ett drama, något av ett favoritämne för regissören Francois Ozon. "Summer of 85" känns framställd av samma dna som hans erotiska triangeldrama "Swimming pool" (2003).

Men "Summer of 85" behandlar en första kärlek, vilket gör att den framstår som mer ödesdiger, trots den nostalgiska inramningen.

En annan semesterfilm om en gayromans som "Call me by your name" har vissa likheter, men "Summer of 85" är ofta mörkare och mer vuxen, trots att filmens rollpersoner är så unga.

Kristoffer Viita/TT

Fakta: Summer of 85

Betyg: + + + +

Genre: Drama

Premiär: 6 augusti 2021.

I rollerna: Philippine Velge, Benjamin Voisin, Félix Lefebvre med flera

Regi: Francois Ozon

Speltid: 1 timme 41 minuter

Åldersgräns: 11 år