Mot alla odds: Tårögd Tova tog studenten med höga betyg – trots dubbla diagnoserna: ”En av de bästa dagarna i mitt liv”

Tidigt i livet kände Tova Spångberg att hon hade problem med att läsa, skriva och räkna.

Sena kvällar kämpade hon med räkne- och skrivuppgifterna som hon fått med sig hem från skolan och det var först i tolvårsåldern, när Tova sökte för dyslexi, som hon fick svar på vari problemen låg.

– Då fick jag även även diagnosen dyskalkyli vilket är ganska ovanligt. Det är som dyslexi fast med matte, förklarar hon.

Istället för att känna nedstämdhet över de dubbla diagnoserna minns Tova att hon reagerade med glädje.

– Även fast jag var så pass liten blev jag glad att jag fick en diagnos på vad som var fel och varför det var så svårt i skolan. Nu kunde jag få hjälp, säger hon.

Och hjälp har hon fått. Både under högstadietiden på Karlsängskolan i Nora och under de tre åren på ekonomiprogrammet med juridikinriktning på Rudbecksgymnasiet.

– När jag fått svaret från utredningen var det som att jag blev mer "lyssnad på".

Successivt har Tova arbetat upp betygen genom att nöta och nöta. Inte minst matten som hon lyckades bli godkänd i.

Hon höjde betygen väsentligt under högstadietiden för att sedan nå toppnivåer på gymnasiet.

Men det är inte bara diagnoserna hon brottats med, utan även nervositet.

– Jag har problem med att jag har så höga prestationskrav. Jag tycker att jag måste prestera på topp hela tiden. Det får mig att känna mig bra och blir nästan som en tävling mot mig själv. Om jag inte fick högre betyg än e kändes det som ett misslyckande, förklarar hon.

På första mötet på gymnasiet föreslog specialpedagogen att Tova till att börja med skulle lägga sig på e-nivå, som är det näst lägsta betyget, för att sedan jobba sig uppåt.

Fört kom de överens om det – men på andra mötet röt Tova ifrån:

– Jag var tvungen att säga att att jag aldrig skulle kunna jobba på det viset. Jag måste få utrymme att växa och kan inte lägga mig på en nivå under vad jag tror att jag kan prestera, förklarar hon.

När Tova sprang ut från Rudbecksgymnasiet på torsdagen hade hon högsta betyg i alla ämnen utom svenska och engelska där hon fick b. Matematiken valde hon bort efter årskurs två men grejade godkänt betyg.

– Jag var så orolig att jag skulle komma till ett gymnasium som inte tog mig på allvar. Men de fattar vad de gör och jag har känt mig så trygg i det. När jag började skrev skolan under ett slags kontrakt där de åtog sig att följa upp mina behov i och med min diagnos, annars kunde jag stämma dem.

Det var dock aldrig aktuellt.

– Jag har fått en helt fantastisk stöttning, säger Tova och vill framför allt tacka sin mentor Josefin Södermark och specialpedagogen Isabella Kronvall.

Till följd av sina diagnoser har Tova utvecklat andra områden.

– Jag är duktig på muntliga grejer. Redan på högstadiet kunde jag stå ensam och hålla i redovisningar. Det var så jag kunde få fram det jag lärt mig.

Har du någon gång under uppväxten känt uppgivenhet i skolan, att du bara ville ge upp?

– Ja, herregud. Det har varit tufft. Innan jag fick diagnosen var jag så trött av skolan, och det fortsatte även efteråt. Men efter diagnosen har jag inte längre känt mig dålig eftersom jag fattat vad det beror på.

Tårarna sprutade när hon kramade om pappa Daniel, mamma Frida och lillebror Hampus i Sveaparken.

Runt halsen bar hon en papptallrik med orden "klassens dysläktiker", stavat med ä.

– Den är bra, säger hon med ett skratt.

– Känslan är helt otrolig. Jag fick ett stipendium som jag inte visste att jag skulle få, på 15 000 kronor från en bank. Jag var en av två i klassen som fick det, säger hon.

– Det är en av de bästa dagarna i mitt liv. Jag var överlycklig när jag sprang ut.

Nu väntar sommarjobb på Bryggerikrogen i Nora och Tova är bestämd när det gäller framtiden.

– Jag vill komma in i juridiken och läsa på juristprogrammet. Men det är extremt svårt att komma in där och mina betyg ligger nog lite under, säger hon.

Drömyrket?

– Jag vill bli åklagare eller försvarsadvokat, säger Tova.

Hon vet numera att allt är möjligt, bara drivkraften är tillräckligt stark.