Möt herr och fru Wadköping – Anna och Odjin både bor och verkar i klassiska trästaden: ”En oas mitt i stan”

– Jag har alltid älskat Wadköping. Har sprungit här sedan tonåren och fantiserat om att få bo här en dag, säger Anna, där vi sitter längs den faluröda väggen utanför handelsboden i Wadköping, den del av Örebro som består av äldre träkåkar som flyttats hit för att bevaras till eftervärlden.

Det är fyra år sedan hon och maken Odjin äntligen skrev på kontraktet på etagelägenheten i den gamla träkåken som heter Behrnhuset, från 1854.

Då hade Anna tjatat på fastighetsägarna i flera år.

– Det var en man med på samma visning. Han var före i kön, men tackade nej, säger Anna.

- Det var tur. För till Wadköping flyttar man gärna, men sällan härifrån, inflikar Odjin.

Han berättar att de bodde på Storgatan tidigare, med ruschen precis utanför.

– Wadköping är en oas mitt i stan, avskiljt från biltrafik och stress. Här vilar ett skönt lugn, människorna är glada och Stadsparken runt om gör att det är alldeles tyst här på kvällarna, säger Anna.

Deras lägenhet har områdets enda balkong. Ibland om somrarna när de äter frukost där, kan det hända att det smyger runt någon japansk turist och fotograferar i buskarna nedanför. Men det bekommer dem inte så värst.

– För de som turistar här har valt att komma hit för att de föredrar att ta det lugnt och skönt och slappna av. Det känns bara trevligt, vi gillar ju turister, säger Odjin och Anna nickar.

Och det är inte bara turisterna som njuter av Wadköpings lugn. Även örebroarna tar gärna en omväg igenom gränderna, på väg till jobbet för att insupa känslan och atmosfären.

– Det är som om lugnet sitter i själva Wadköping, menar Odjin.

Anna drev en leksaksbutik ihop med sin syster här redan på 1990-talet. För 12 år sedan öppnade hon och Odjin den historiska butiken, då i nuvarande silversmedens lokaler, med allt från Harry Potter-spön till glaskopior - som en av det äldsta glaset som hittats i Sverige, från 100-talet.

De hade länge varit engagerade i historiska evenemang med fokus på medel- och vikingatiden och sålt smycken, glas och smide med historisk prägel på sådana under flera år. Nu ville de ville ha en butik.

Och i samma veva som de flyttade hit, tog de också över handelsboden.

– Vi försöker skapa en levande handelsbod. Där man kan leva och vara som förr i tiden. Vi vill att man ska känna av det gamla och varje sak symboliserar historia, berättar Odjin medan vi kliver in över tröskeln.

Här inne luktar det blandat av kaffe, te och karameller. En speciell handelsbodslukt som nästan måste upplevas. Godis säljs på strut som de river och rullar själva. Godisburkarna i glas har lock och fot som specialsvarvats av lokala träsvarvaren och etiketterna bär namn som körsbärshjärtan, kungen af Danmark och mormors sidenkuddar.

– Vi packar kaffe och te själva för vi vill att varorna ska passa in i miljön. Vi försöker ta fram smaker som inte finns och gör egna etiketter. Vi har till exempel ett te som heter Systrarna Olssons skvallerte, efter mina döttrar, säger Anna.

Ibland hittar de fina bilder eller bra namn men har ingen produkt det passar på.

– Då måste vi hitta något godis som passar till just det. Ibland köper vi in ett gott te men hittar inget namn, då får det vänta ett tag, säger Anna och Odjin inflikar att alla produkter här är svenskodlade. Mest stolta är de kanske över glassen, som de satsat extra på i år. De har go glass från Hjortkvarn och vispar egen mjukglass som spritsas i maskin med två smaker.

– Vi har barn som kommer varje dag och handlar godis för två kronor. De är lika viktiga som alla andra kunder. Somliga gamla har handlat i butiken hela livet och minns hur de var här som barn. Nu skapas nya minnen och relationer. Sånt vill vi värna, säger Odjin.

Vi kliver ut på kullerstensgatan igen. De berättar om Medeltidsdagarna, ett årligen återkommande event som de drivit i egen regi i bortåt 15 år och som brukar äga rum i slutet av juni. I år letar de efter ett nytt datum framåt höstkanten på grund av coronaviruset.

– Det är så kul. Och så mycket jobb så att man kan ramla omkull. När de sista besökarna gått hem plockar och städar vi undan i timmar. Aldrig mer tänker vi varje gång. Men så vaknar man på morgonen nästa dag och tänker, gud så kul vi hade, säger Odjin.

– De senaste åren har vi fått till ett tornerspel. När paraden går här över gatan måste jag också gå undan och gråta en skvätt - det är så pampigt och vackert, skrattar Anna.

Kanske kan man tycka att de torde ha fullt upp. Men då har man fel. För nästa år planerar de för att öppna Fru Markurells bed & breakfast i Smedjebackshuset, som i dag rymmer de allmänna toaletterna.

– Det blir jätteroligt! Alla rum ska vara olika och spegla historiska tidsepoker och Örebrohistoriska personer, berättar Anna.

På frågan om de kan förklara tjusningen med sitt älskade Wadköping har de först lite svårt att hitta orden.

– När jag går och rastar hunden om kvällarna slår det mig ofta: Tänk, att jag BOR här! Att jag får vara här. Och så tar kort hela tiden, för att det är så vackert, säger Anna.

– Man upptäcker något nytt hela tiden. Det kan vara en passage som man har sett hundra gånger förut men som man ser på nytt. Det kan vara ett sken man inte lagt märke till. Om det snöar tungt eller lätt – det förändras hela tiden. Det blir man glad av. Det är nästan som om husen lever, säger Odjin.