Kenny Bräck i första intervjun om Marcus Ericssons steg till Indycar: ”Kan vinna race – men inte mästerskapet första året”

Kenny Bräck, 52, var tidigt med och backade Marcus Ericssons racingkarriär. 2006–2013 fanns han med i örebroarens team, länge som mentor, men året innan inträdet i formel 1-cirkusen valde han att hoppa av satsningen.

Sedan dess har Bräck följt Marcus framfart utifrån – som de senaste veckorna, när Marcus tvingats lämna F1 och i stället hittat en styrning i Indycar, serien där Bräck skördade stora framgångar under 90-talet.

– Jag tycker att det är jättekul att det blir svenskt deltagande igen, med Marcus och Felix (Rosenqvist). Jag följer racingen på distans numera, men Indycar ligger mig förstås jättevarmt om hjärtat, säger Bräck till Sporten, på telefon från hemmet i Cookham Dean, strax väster om London.

Bräck tog sig aldrig närmare formel 1 än testkörningar med Williams och Arrows – men blev i stället en av Sveriges mest framgångsrika racerförare genom en alternativ karriär i USA.

1998 vann han hela Indycarserien, som förste europé på 82 år, och säsongen därpå följde han upp med seger i Indy 500, en av hela racingvärldens största tävlingar. Båda prestationerna är han fortfarande ensam svensk om att åstadkomma.

Bräck tog klivet till Indycar efter att ha blivit tvåa i det internationella formel 3 000-mästerskapet 1996, då han också var testförare i F1, och vet således hur det är att ta klivet från europeisk formelbilsracing till amerikansk. I Bräcks fall krävdes det ett anpassningsår – 1997 tog han bara poäng i två av sju starter – men redan 1998 vann han alltså hela mästerskapet.

– På min tid hade Indycarbilarna jättemycket hästkrafter, uppåt 1 000. Speciellt på ovalbanorna, där man kunde ställa hjulen så att det gick så fort som möjligt åt ett håll, blev det en otrolig prestanda och en enorm kurvhastighet jämfört med vad jag var van vid även om jag hade kört mycket formel 3 000 och testat formel 1, säger Bräck som i praktiken la av efter den ohyggliga kraschen på Texas Motor Speedway 2003 och som gjorde sitt allra sista Indycarlopp 2005.

– I dag vet jag inte hur stor skillnaden är mellan andra formelbilsserier och Indycar. Precis som alla racingserier så ändras reglementet från år till år, så det är svårt att säga hur tufft det kommer bli att anpassa sig för Marcus och Felix. Men en grej som definitivt är annorlunda är att Indycarbilarna inte har servostyrning. Jag vet inte om de gjort dem mer lättstyrda på något annat sätt i dag, men på den tiden jag körde var de rätt så fysiska.

Felix Rosenqvist är alltså, precis som Ericsson, nykomling i Indycarserien 2019. De båda svenskarna tävlade en hel del mot varandra i gokart under det tidiga 90-talet, men sedan dess har deras karriär tagit olika vägar. Medan Ericsson följde en tydligt utstakad väg mot F1 och nu gjort fem säsonger i kungaklassen har Rosenqvist blivit en motorsportens globetrotter och provat de flesta tänkbara serierna utom just F1: Bara fyra senaste åren har den 27-årige Värnamosonen bland mycket annat vunnit europeiska formel 3, tagit sin andra raka seger i prestigefyllda Macaos Grand Prix (närmast före Charles Leclerc) och gjort två framgångsrika säsonger i formel E, och 2016 vann han tre race på tio starter i Indycars supportserie Indy Lights.

Just det sistnämnda skulle kunna tala till Felix fördel i den interna svenskfajten: Han har, till skillnad från Marcus, fått en försmak både av amerikansk racing i allmänhet och av de unika ovalbanorna i synnerhet. Å andra sidan är det Marcus som kört fem år i formel 1, med allt vad det innebär.

– Det är svårt att säga vilket som är mest betydelsefullt för nästa år. Men kör man bra bilar och är med och vinner så lär man sig mycket av det, man får självförtroende och får lära sig hur det går till när man är en vinnare, och där har Felix varit rätt mycket i sin karriär. Han har kört länge, och många kanske tycker att det ligger honom i fatet – och det är klart att det hade gjort det om han inte fått chansen. Men nu när han fått chansen så är det en fördel för Felix att han kört så mycket, han har mycket erfarenhet, säger Bräck.

En annan viktig skillnad mellan Marcus och Felix är att Felix under sin debutsäsong i Indycar kommer att köra för toppteamet Chip Ganassi Racing, bredvid regerande mästaren Scott Dixon som i år tog tre segrar och 15 topp sex-placeringar på 17 race, medan Ericsson skrivit på för Schmidt Peterson Motorsports vars förare hamnade på tionde och elfte plats i mästerskapet 2018. Fråga är hur mycket teamet och materialet betyder i en serie där både chassin och aerodynamik är standardiserade och två tillverkare leasar ut motorerna till teamen.

– Man kan säga att det alltid är skillnad på bilarna från ett team till ett annat inom all racing, men i Indycar är de skillnaderna relativt små. Grundpaketet är väldigt lika, och det är den största skillnaden mot till exempel formel 1. Varje team i Indycar har en stab av tekniker som utvecklar det paketet, och de kanske kan göra en skillnad på tre, fyra, maximalt fem tiondelar per varv om man jämför toppstallen och de andra. Men det blir aldrig två–tre sekunder per varv som i formel 1, säger Bräck.

– Men störst budget och flest anställda i teamet är inte det som avgör, det viktigaste för slutresultatet är att ha rätt mix av människor. Jag gjorde visserligen en säsong för Chip Ganassi, men under min tid i A. J. Foyt Enterprises (teamet Bräck vann Indycar och Indy 500 med) så hade vi verkligen inte störst budget på griden.

Vilka förväntningar har du på svenskarna i Indycar 2019?

– Det är jättesvårt att säga. Jag tror att det kan gå väldigt bra för båda. Indycar är en serie där man till och med kan vinna race på flyt: Ligger man dåligt till kan man skita i sista depåstoppet på Indy 500 trots att man inte har bränsle för att ta sig i mål, och så hamnar man först när alla konkurrenter går in, och så kanske det blir en säkerhetsbil sista tio varven som gör att det går jättelångsamt så att man ändå klarar sig in ... Själv kan jag inte minnas att jag hade någon tur på min tid, snarare tvärtom, men det finns aspekter som kan spela en i händerna som inte finns i så många andra serier. Så vinna race tror jag båda kan göra, säger Bräck.

– Frågar du mig däremot om jag tror att någon av dem kan vinna mästerskapet första året så är svaret nej. Det är rätt mycket att lära sig för att lyckas. Men göra en bra säsong, det kan båda göra.

Kommer du titta extra mycket på Indycar 2019?

– Jag brukar inte titta mycket på någonting, faktiskt. Jag har fullt upp med mitt. Sådant som man inte har någon framtid i får man lämna bakom sig. Jag håller på med mitt och är testförare för McLaren nu, på sportbils- och vägbilssidan. Men jag åker till Indy 500 varje år, eftersom de bjuder in alla gamla mästare och jag känner en moralisk skyldighet att vara på plats. Och så är det ju kul att träffa alla gamla vänner.

Har Marcus eller Felix hört av sig för att få råd eller ta del av dina erfarenheter inför nästa säsong?

– Nej, nej, inget sådant. De har nog andra att prata med. Men jag önskar dem lycka till.

2019 års Indycar-säsong startar med stadsracet i St. Petersburg, Florida, den 10 mars. Dessförinnan är nykomlingar som Marcus och Felix berättigade till totalt sju testdagar, fördelade på fem med det egna teamet – Felix gjorde sin första i förra veckan – och två gemensamma med alla Indycarförare på formel 1-banan i Austin, som är ny på Indycarkalendern 2019, 12–13 februari.

Dessförinnan har Marcus Ericsson två formel 1-race kvar: I Brasilien på söndag och i Förenade Arabemiraten om två veckor.

Svenskarna i Indycar

2019 kommer Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist att köra Indycar. Sex svenskar har tidigare kört i serien, eller dess föregångare.

Bertil Roos. Göteborgaren som är mest känd som en av Sveriges tio formel 1-förare var anmäld till de två sista racen i 1977 års USAC-mästerskap, men lyckades inte kvala in till något av dem.

Stefan ”Lill-Lövis” Johansson. Efter sina tolv säsonger i formel 1 provade han lyckan i Cart, och tog som bäst fyra tredjeplatser. På fyra Indy 500-starter blev det som bäst en elfteplats. ”Lill-Lövis” är nu rådgivare till Felix Rosenqvist.

Fredrik Ekblom. Den fyrfaldige STCC- och TTA-mästaren från Örebro körde tre lopp i Cart 1994 (15:e på stadsbanan i Detroit), 1995 (19:e på Laguna Seca) och 1996. Det sista US 500 på ovalbanan Michigan International Speedway, där han körde för Walker Racing och kvalade som 23:a. Redan på det elfte av de 250 varven gav dock motorn upp. Ekblom var också anmäld till Indy 500 1995, men kom inte till start.

Kenny Bräck. Den särklassigt mest framgångsrika svensken i amerikansk racing vann både mästerskapet 1998 efter tre raka segrar i Charlotte, Pikes Peak och Atlanta, och ikoniska Indy 500 1999. I sista racet 2003 kraschade han fruktansvärt våldsamt – kraften i bilen uppmättes till 214 G – och var nära att mista livet. Men Bräck kom tillbaka och gjorde en sista start, i Indy 500 2005, innan han la av.

Niclas ”Nic” Jönsson. Doldisen från Tenhult gjorde tre race i Indycar 1999–2000 och tog som bäst en tolfteplats.

Björn Wirdheim. Viasat-experten, som var tredjeförare i formel 1 2003 och 2004, körde 2005 en full säsong i Champ car och tog i sitt sista race en sjätteplats i Las Vegas, hans bästa resultat i serien.