Leclerc har Ericsson i ett järngrepp: "Är inne i en svacka"

Charles Leclerc har Marcus Ericsson i ett järngrepp just nu i Sauberduellen.

Sent på söndagskvällen, svensk tid, tog Leclerc poäng för tredje gången i år när han blev tia i Kanadas GP i Montreal medan Ericsson fick nöja sig med 15:e plats.

– Just nu är jag inne i en svacka, säger Ericsson.