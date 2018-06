Marcus Ericsson körde in i muren i kvalet inför Kanadas GP: "Jag pushade för hårt...."

Det blev dramatik direkt i kvalet när Haasföraren Romain Grosjean drabbades av ett rejält motorhaveri på väg ut ur depån, mitt framför Marcus Ericsson.

Och värre skulle det bli.

Med ungefär åtta minuter kvar att köra av den första kvalomgången missade Ericsson ingången till kurva åtta och smällde i muren ordentligt på höger sida.

– Car is broken, rapporterade Ericsson via radiokommunikationen med Sauberteamet och tvingades rulla in i depån.

Hjulupphängningen gick sönder och därmed var det slutkört.

– En helg som varit risig så här långt blev ännu värre, sade Viasats F1-kommentator Janne Blomqvist.

– Det här är en riktigt dålig trend som måste ändra snart.

En besviken Ericsson förklarade för Viasat vad som hände:

– Jag pushade lite för hårt och slog i muren. Nej, inte bra.

Marcus hade en Red Bull-bil framför sig men ville inte skylla på det.

– Det blev lite trångt där...det störde väl lite grann. Men så är det, det är en sån bana där det kan bli trångt och mycket trafik. Det är spelets regler.

– Jag var på ett pushvarv och han var på ett långsamt varv. Ibland blir det tajt med andra bilar och det får man ha med i beräkningen. Det var inte därför jag gick i muren, det var för att jag pushade hårt och försökte sätta ett så bra varv som möjligt.

– Jag gick lite över gränsen helt enkelt.

Vad är det för skador på bilen?

– Hjulupphängningen och sen får vi se om det är nåt mer.

Samtliga förare i Q1 valde att kvala på den mjukaste gummiblandningen hypersoft. Det blev alltså ingen succé för Ericsson som inför kvalet klagade över balansen i bilen.

– Det saknas nåt när det gäller förtroendet för bilen, framför allt på de mjuka däcken, konstaterade Janne Blomqvist.

Marcus blev därmed utslagen direkt i kvalet, endast före Romain Grosjaean som aldrig kom ut på banan efter sitt motorras.

Utslagna i Q1 blev även Pierre Gasyl, Lance Stroll och Sergej Sirotkin.

Ericsson startar nu från 19:e position i söndagens lopp.

– Det gäller att jobba på från den startposition jag får. Det är lite längre ner än vad jag hoppats på. Men jag vet att jag är stark i racen och det gäller att komma in i det och göra ett bra race. Så får vi se hur långt det räcker.

– Det var en tråkig dag i dag men det är en ny dag i morgon. Det är bara att ta nya tag, resonerar han.

Ericssons stallkompis Charles Leclerc lyckades återigen ta sig vidare till Q2 där det dock tog stopp. Monegasken startar från 13:e plats i söndagens lopp.

Precis som i Monaco senast slaktades det tidigare banrekordet. Snabbast av alla var Sebastian Vettel, Ferrari, som körde varvet på 1.10,764 och startar i pole position.

Tvåa blev Valtteri Bottas, Mercedes, och trea Red Bulls Max Verstappen som i allra sista stund i Q3 petade ner Lewis Hamilton till fjärdeplatsen.

Fakta/Duellen mellan Leclerc och Ericsson

Det är jämnt mellan Marcus Ericsson och Charles Leclerc, i alla fall om man jämför rent resultatmässigt.

Det står 3–3 mellan Sauberförarna i inbördes möte i årets sex race medan Leclerc utökade sin ledning till 5–2 när det gäller kvalstatistiken.

Australiens GP:

Kval: Ericsson 17:e – Leclerc 18:e.

Race: Leclerc 13:e – Ericsson bröt.

Bahrains GP:

Kval: Ericsson 17:e – Leclerc 19:e.

Race: Ericsson 9:a – Leclerc 12:a.

Kinas GP:

Kval: Leclerc 19:e – Ericsson 20:e.

Race: Ericsson 16:e – Leclerc 19:e

Azerbajdzjans GP:

Kval: Leclerc 14:e – Ericsson 18:e.

Race: Leclerc 6:a – Ericsson 11:a.

Spaniens GP:

Kval: Leclerc 14:e – Ericsson 17:e.

Race: Leclerc 10:a – Ericsson 13:e.

Monacos GP:

Kval: Leclerc 14:e – Ericsson 17:e.

Race: Ericsson 11:a – Leclerc bröt.

Kanadas GP:

Kval: Leclerc 13:e –Ericsson 19:e.