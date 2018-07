Marcus Ericsson petad inför helgens GP: "Det är aldrig bra"

Under förra loppet kraschade han och nu ser Kumlasonen Marcus Ericsson ut att drabbas av ännu ett bakslag. När första träningen inför helgens GP kördes var det Antonio Giovinazzi som tagit plats i Ericssons bil, enligt SportExpressen.

– Det är aldrig bra för en förare att missa ett träningspass. Speciellt inte nu i Tyskland där de inte har kört på två år. Det hade varit bra för Marcus att köra där, säger F1-experten Janne Blomqvist till SportExpressen.

Det var under Storbritaniens GP som Marcus Ericsson kraschade med DRS-vingen, till synes öppen, in i första kurvan och hårt in i barriären. Det är ännu osäkert om det rörde sig om slarv från Ericssons sida eller ett tekniskt fel.