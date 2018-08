Brändh: Efter dödsolyckan på Gelleråsen – att leta syndabockar eller skrika efter förbud känns bara meningslöst

LÄS MER: STCC i Karlskoga slutade i kaos och förvirring – första kvinnliga segraren diskad: "Felaktigt avgassystem"

Kanonloppet har inte haft en sådan svart inramning sedan 1970. Jag var bara ett år då men har hört mina äldre kolleger berätta många gånger om förödelsen när två bilar fastnade i varandra och slungades ut bland publiken. Sex personer omkom och 30 skadades bland de 30 000 åskådarna i en av svensk racinghistorias värsta olyckor.

Lika många åskådare var det inte den här gången. Långt därifrån. Grässlänten, där det alltid var ett myller av människor under STCC:s good old days runt millennieskiftet, såg mer eller mindre ödslig ut under söndagens tävling.

Säkerheten är prio ett inom motorsporten, tro inget annat, men man kan aldrig gardera sig emot den här typen av olyckor där den mänskliga faktorn spelar in.

Jag var inte på plats i lördags när en 74-årig funktionär, som av alla beskrivs som en riktig trotjänare, tvingades sätta livet till efter en olycka i kvalet under Swedish GT.

Tragiskt på alla sätt och vis, inte minst för mannens anhöriga.

Exakt klockan 12.26 på söndagen, mitt under gridshowen när publiken vandrade runt bland bilar och autografskrivande förare ute på banan, hölls en tyst minut.

Polisen rubricerar det hela som en arbetsplatsolycka och en förundersökning om arbetsmiljöbrott har inletts. Nu får utredningen ha sin gång.

Erkänner gärna att det kändes lite kusligt att stå där, inte minst när man såg bromsspåren på asfalten som ledde ut på gräset rakt emot mig.

På söndagen stod jag på samma plats där funktionären omkommit ett dygn tidigare, för att fotografera under det första STCC-loppet. För att över huvud taget få komma in på banan fick jag fylla i en blankett om ansvarsfriskrivning där arrangören frånsade sig allt ansvar vid eventuella skador.

Erkänner gärna att det kändes lite kusligt att stå där, inte minst när man såg bromsspåren på asfalten som ledde ut på gräset rakt emot mig. Jag var extremt noga med att hålla mig bakom barriärräcket i betong när bilarna kom visslande i 220 kilometer i timmen i slutet av långa rakan.

Det var lätt att förstå att det kan gå väldigt fel om man inte är observant och gör ett misstag.

Mikaela, som tidigare mest varit känd som F1-stjärnan Max Verstappens ex-flickvän, kände själv att hon rivit barriärer i en mansdominerad värld och hon tillägnade den avlidne funktionären sin segerstatyett.

Om ingen kan lastas för den tragiska olyckan känns det som om det sportsliga kaoset på söndagen kunnat undvikas.

Det skadar bara sporten.

Jag tycker uppriktigt synd om Mikaela Åhlin-Kottulinsky som blev första historiska kvinna att vara först över mållinjen i ett STCC-lopp. Glädjetårarna rann nedför kinderna och segerskumpan flödade när den 25-åriga värmländskan tog plats överst på prispallen. Mikaela, som tidigare mest varit känd som F1-stjärnan Max Verstappens ex-flickvän, kände själv att hon rivit barriärer i en mansdominerad värld och hon tillägnade den avlidne funktionären sin segerstatyett.

Regler är givetvis till för att följas, men jag är så trött på lopp som avgörs i ett domarrum långt efter att publiken gått hem.

Det var ett vackert idrottsögonblick som någon timme senare slogs i spillror eftersom Mikaelas stall tydligen inte satt på ett reglementsenligt avgassystem på hennes Seat. Att protesten kom från rivaliserande team känns...småaktigt.

Hela PWR Racing diskades vilket innebar att även stallchefen och föraren Daniel Haglöf gick miste om sin seger i första loppet.

Det kan inte kännas kul för Johan Kristoffersson och Mattias Andersson att vinna på det sättet.

Det lär knappast locka fler åskådare till redan avfolkade svenska racerbanor.

