Brännmyrs krönika: Väntad storförlust och tung skada – men här är det som verkligen oroar i Indianerna inför säsongens viktigaste matcher

Förlust med 24 poäng. Jo.

Piotr Protasiewicz handskadad. Visst.

Men det som verkligen oroar med Indianernas bottennapp i Vetlanda är att det inte var en engångsföreteelse: Nedvikningen mot Rospiggarna i juni följdes av tappad åttapoängsledning hemma mot Vetlanda förra veckan och nu den här jätteförlusten. Och nästa vecka väntar säsongens två viktigaste matcher: Hemma och borta mot ett Masarna som på tisdagen svarade för säsongens skarpaste insats i en åttapoängsförlust borta mot Rospiggarna som levde ända in i nomineringsheaten.

Indianerna har, efter de tre raka segrarna, hamnat i en kollektiv formsvacka där bara Vaclav Milik och Anders Thomsen presterar på den nivå man har rätt att kräva. Kenneth Bjerre går runt och är lika förbryllad som alla andra över att hans körning fungerar i alla ligor utom Sverige (där han i fjol understundom var fenomenal), Bjarne Pedersen får vara glad varje gång han har en motståndare bakom sig just nu (det hände en gång på fem heat mot Vetlanda, när han slog Filip Hjelmland i nionde), Piotr Protasiewicz presterar mest bara i Kumla nu för tiden, och svenskarna får det inte att lyfta, varken Ludvig Lindgren eller Victor Palovaara ser ut att vara goda för ett snitt på en poäng per heat den här säsongen heller.

Indianerna har satt en ära i att laget går före jaget, men när alltför många ”jag” viker ned sig samtidigt rasar allt. Samtidigt har lagledaren Peter Johansson vridit fram och tillbaka på uppställningen, använt toppar och reserver och låtit ”Pepe” slippa åka i Hallstavik, men ingen har lyft, inget har hjälpt den senaste tiden. Frågan är vad nästa drag blir.

Visst. Man ska inte måla fan på väggen. Mangrant tippade experterna Indianerna under slutspelsstrecket inför årets säsong. Och det var knappast borta mot Rospiggarna eller Vetlanda ens de mest optimistiska indiansupportrarna kalkylerade med poäng. Och sett till hela säsongen har laget, trots fem förluster på kontot, överpresterat – och allt finns fortfarande i egna händer med fem matcher kvar att köra.

Men. Det är nu det måste vända. Det krävs sannolikt minst tre poäng på två matcher mot Masarna för att Indianerna ska kunna låsa upp en slutspelsplats.

Frågan är bara vad Peter Johansson ska hitta på för att vaska liv i sitt lag tills på tisdag – han har nämligen redan testat det mesta och sitter dessutom i en snittmässig rävsax om han vill plocka in Adrian Miedzinski, fjolårssuccén som efter årets fiaskostart börjat visa gott gry i Polen. Polacken inledde så dåligt i Indianerna i våras att han på tisdag kommer gå in på reservplats (Victor Palovaara åker upp som ordinarie), och Johansson hintade direkt efter matchen i Vetlanda om att han är sugen på att prova polacken där mot Masarna. Men i sådana fall måste han peta en av sina fyra toppförare för att få in laget inom taksnittet – och vem ska i sådana fall bort? Milik och Thomsen är enda förarna som presterar, läker Protasiewiczs hand går han förstås inte att peta i Kumla, och kan man verkligen ställa över en i grunden så kompetent förare som Bjerre?

Mitt svar är att Indianerna borde köra Protasiewicz i hemmamatchen på tisdag och ersätta honom med Miedzinski till bortamatchen på onsdag. ”Pepe” nollade ändå i Avesta i fjol. Och efter de två matcherna kan man göra en ny analys av förarläget.

Ett långskottsalternativ vore att ställa över både Pedersen och Palovaara och köra Miedzinski och Christoffer Selvin på deras platser. Då går laget in under taksnittet med alla fem högsnittarna, men å andra sidan hamnar Miedzinski då åter på en ordinarie plats.

En rävsax, som sagt.

Det blir otroligt intressant att se hur Johansson löser den – och hur Masarna kommer att följa upp den fina insatsen i Hallstavik där Antonio Lindbäck plötsligt hade fart på hojen igen, där Tai Woffinden tackade sponsorn som klev in och betalade hans lön med tre raka heatsegrar, och där Joel Andersson smällde till med seger direkt i första heatet när han äntligen fick köra. Både Lindbäck och Andersson trivs ju dessutom utmärkt i Kumla ...

Matchen i Vetlanda, då?

Tja, den levde i två heat. Något stod inte rätt till när Indianerna tog en tidig ledning, men efter en extrainsatt sladdpaus avgjorde hemmalaget med tre raka femettor, och sedan blev det aldrig match. Då kände man igen både förarna och banan från de dubbla SM-finalsegrarna mot Indianerna 2014 och 2015: Dödligt effektiv och lika dödligt tråkig speedway är vad som bjuds i Vetlanda.

Nästa vecka blir det något helt annat.