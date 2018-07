Indianerna förlorade borta mot Dackarna

Indianerna förlorade bortamatchen mot Dackarna i Elitserien i speedway på tisdagen. 49–41 slutade matchen.

Dackarna knep därmed bonuspoängen.

Greg Hancock körde in 14 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Patryk Dudek 10, Maciej Janowski 9, Oliwer Berntzon 7, Pawel Przedpelski 4, Hans Andersen 4 och Joel Kling, poängen för Indianerna kördes in av Tai Woffinden 12, Anders Thomsen 9, Kenneth Bjerre 8, Vaclav Milik 8, Ludvig Lindgren 3 och Viktor Palovaara.

Med tre omgångar kvar är Dackarna på andra plats i tabellen, och Indianerna är på femte plats.

I nästa match möter Indianerna Lejonen hemma på tisdag 7 augusti 19.00.