Indianerna förlorade borta mot Smederna

Indianerna förlorade bortamatchen mot Smederna i Elitserien i speedway på tisdagen. 47–42 slutade matchen.

Smederna knep därmed bonuspoängen.

Fredrik Lindgren körde in 14 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Krzysztof Buczkowski 10, Michael Jepsen Jensen 8, Niels-Kristian Iversen 7, Mikkel Michelsen 5 och Linus Eklöf 3, poängen för Indianerna kördes in av Tai Woffinden 14, Piotr Protasiewicz 8, Vaclav Milik 7, Anders Thomsen 6, Viktor Palovaara 3, Kacper Gomolski 2 och Jonatan Grahn 2.

Med en omgång kvar är Smederna på andra plats i tabellen, och Indianerna är på femte plats.

I nästa omgång har Indianerna Västervik hemma, tisdag 21 augusti 19.00.