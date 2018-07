Indianerna slog Masarna på hemmaplan

Det blev Indianerna som vann mötet i Elitserien i speedway på hemmaplan mot Masarna, med 46–44.

Adrian Miedzinski körde in 11 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Vaclav Milik 10, Piotr Protasiewicz 9, Anders Thomsen 9, Kenneth Bjerre 6 och Christoffer Selvin, poängen för Masarna kördes in av Tai Woffinden 15, Antonio Lindbäck 11, Kim Nilsson 6, Linus Sundström 5, Artur Czaja 3, Joel Andersson 3 och Emil Millberg.

Indianernas nya tabellposition är femte plats, medan Masarna är på åttonde och sista plats.

De båda lagen möts igen onsdag 18 juli 19.00.