Masarna överkört av Rospiggarna

På förhand pratades det mest om Masarnas ekonomi och att storstjärnan Tai Woffinden inte kom till start. Stefan Bäckström ville på förhand inte lägga för stor vikt vid brittens frånvaro och ville fokusera på de förarna som faktiskt skulle åka.

Efter ett jämt första heat som slutade oavgjort där den regerande världsmästaren Jason Doyle tog en övertygande heatseger stannade matchen av. Startkurvan ansågs vara för lös. Förarna kom överens med tävlingsledningen om att problemet var tvunget att åtgärdas för att man skulle kunna köra vidare, och det tog tid.

Över en timme senare var man igång igen, och det var Rospiggarna som hade använt det långa avbrottet bäst. Gästerna från Norrtälje satte bokstavligt talat gasen i botten från början. När heat fyra var avslutat hade man skaffat sig en imponerande ledning med 16-8.

Såhär fortsatte sedan matchen, Rospiggarna körde kontrollerat och släppte inte in Masarna i matchen. Trots en fin individuell insats från Przemyslaw Pawlicki i heat sex så kom inte hemmalaget närmare, och vid pausen mellan heat sju och åtta var ställningen på tavlan 28-14 till Rospiggarna. Rospiggarnas Robert Lambert och Jason Doyle inledde den här matchen fint och när halva matchen var körd hade de kört in sex respektive fem poäng. Värd att nämnas i halvtid är även Rospiggarnas Max Fricke körde in två trepoängare från reservplatsen.

Efter halvtid fortsatte Masarnas kräftgång. Rospiggarnas toppförare med Jason Doyle och Robert Lambert i spetsen stod för en imponerande uppvisning och bjöd på riktigt högklassig speedway i heat efter heat.

Masarnas brist på självförtroende syntes tydligt, och man såg faktiskt slagna ut efter bara en handfull heat. Avsaknaden av storstjärnan Tai Woffinden var påtaglig hos hemmalaget, Masarna måste nog hosta upp de slantarna som britten vill ha om det ska bli en roligare höst på Brovallen i Avesta.

Matchfakta:

Masarna-Rospiggarna 31–59

Masarna: Linus Sundström 9, Przemyslaw Pawlicki 9, Antonio Lindbäck 8, Kim Nilsson 4, Adrian Cyfer 1, Emil Millberg 0, Artur Czaja 0.

Rospiggarna: Robert Lambert 14, Jason Doyle 14, Andreas Jonsson 10, Jacob Thorssell 8, Max Fricke 8, Tero Aarnio 3, Sam Masters 2.

Publik: 1 618.