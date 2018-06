Seger för Indianerna hemma mot Rospiggarna

Hemmalaget Indianerna tog hem de två poängen efter seger mot Rospiggarna i Elitserien i speedway. 47–43 slutade matchen på tisdagen.

Anders Thomsen körde in 11 poäng, övriga poäng för hemmalaget kördes in av Piotr Protasiewicz 10, Bjarne Pedersen 10, Kenneth Bjerre 8 och Vaclav Milik 8, poängen för Rospiggarna kördes in av Jason Doyle 11, Andreas Jonsson 9, Tero Aarnio 8, Robert Lambert 8, Max Fricke 3, Samuel Masters 3 och Jacob Thorsell.

För tabellens utseende betyder det här att Indianerna ligger på fjärde plats medan Rospiggarna har tredjeplatsen.

I nästa match möts lagen igen, tisdag 19 juni 19.00.