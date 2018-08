Tai Woffinden lät tatuera sin döda fars avskedsbrev: "När jag blev världsmästare var pappa den förste jag tänkte på"

Tai Woffinden är Indianernas största värvning genom tiderna, sett till meriterna.

Det är en förare som sticker ut på flera olika sätt – inte minst hans kropp som ser ut som ett levande konstverk.

Det finns knappt en millimeter på hans överkropp som inte är tatuerad.

Tai har låtit tatuera sin livshistoria, bland annat ett avskedsbrev från sin pappa Rob som avled i cancer endast 47 år gammal. Rob var själv före detta speedwayförare och stöttade sin son i vått och torrt.

Avskedsbrevet från pappan pryder Tais ryggtavla och lyder:

"Tai, jag älskar dig massor, du har varit en mega-son för mig. Jag har njutit av varje minut och har försökt att ta med dig överallt. Vi har haft jättefina tider, men just nu vet jag inte hur dålig jag är. Jag måste närma mig slutet, för jag får verkligen kämpa med andningen. När du känner dig lite sorgsen, så sätt dig en minut och tänk på något vi gjorde. Jag är säker på att du kommer att hitta ett fnitter eller två. Tittar vi tillbaka har det varit fantastiskt, och det kan ingen ta ifrån oss".

I svanken, under porträttet och brevet, har Tai låtit tatuera "In Gods hands".

Tyvärr fick aldrig Rob se Tai bli världsmästare. han avled samma år som sonen debuterade i VM-serien, 2010. Tai övervägde ett tag att sluta köra speedway efter pappans död men valde att fortsätta och blev bäst i världen.

– När jag passerade mållinjen och blev världsmästare var pappa den förste jag tänkte på. Han var inte där, men jag vet att jag gjort honom stolt, sade Tai i en intervju för Aftonbladet för några år sedan.

Tai har låtit tatuera större delen av överkroppen, halsen, händerna och delar av ansiktet. På knogarna har han satt ihop bokstäverna DILLIGAF vilket står för "Di I look like I give a fuck". Under en vintervistelse i Australien jobbade han i trädgården hos artisten bakom låten med samma namn, Kevin Bloody Wilson.

Det är inte bara tatueringarna som kännetecknar Indianstjärnan. Han har även elitseriens största örhängen. Eller hade, åtminstone. Konkurrensen med förre Indianföraren Antonio Lindbäck är knivskarp i den bemärkelsen.

Hålen i örsnibbarna är stora som dasslock där han trär i ihåliga pluggar, så kallade tunnlar.

– Jag hade 28 millimeters uttöjning men nu ligger jag på 24. Så de har blivit mindre, säger Tai om storleken på hålen i öronen.

Har du större hål än Antonio Lindbäck?

– Jag hade större...men jag tog ur örhängena i vintras och glömde att stoppa tillbaka dem på två veckor. Och då var hålen en storlek mindre.

– Sen tappade jag ett örhänge när jag var ute och simmade på semester och då fick öronen vila i ytterligare två veckor, förklarade Tai i samband med Indiandebuten i Målilla i tisdags då han körde in 12 av 18 poäng i förlustmatchen mot Dackarna.

I kväll kan Woffinden och Indianerna ta ett stort steg mot slutspel genom att vinna streckmatchen mot Lejonen i Sannahed.

– Vi behöver definitivt vinna våra två hemmamatcher (mot Lejonen och Västervik). Gör vi det så är vi i slutspel. Det finns ingen anledning att vi inte ska kunna göra det, resonerar Tai Woffinden.

