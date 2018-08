Tung förlust för Indianerna hemma mot Västervik

Det blev en riktig storförlust för Indianerna hemma mot Västervik i Elitserien i speedway. Matchen slutade 37–53.

Västervik knep därmed bonuspoängen.

Nicki Pedersen körde in 12 poäng, övriga poäng för bortalaget kördes in av Martin Vaculik 11, Bartosz Smektala 8, Peter Ljung 8, Peter Kildemand 6, Anton Karlsson 4 och Mikkel B Jensen 4, poängen för Indianerna kördes in av Kenneth Bjerre 13, Tai Woffinden 7, Piotr Protasiewicz 6, Anders Thomsen 6, Vaclav Milik 4 och Christoffer Selvin.

Det här betyder att Indianerna slutar på sjätte plats, och Västervik på femte plats när serien nu summeras. Båda lagen är därmed klara för kvalspel uppåt.