Motvikter behövs i klimatdebatten

... till Hanna Sjöbergs replik i NA den 9 april på tidigare debattartikel (NA 30/3).

De ”två herrar” som Hanna avser, råkar vara två seriösa, väl informerade och kunniga debattörer i ämnen som rör energi, klimat och processer inom dessa områden, vilket framgår av deras ihärdiga debattinlägg som vi har sett i NA i flera år. Den kurva över koldioxidhalten i atmosfären under ”miljontals” år som Hanna Sjöberg yttrar sig om sträcker sig över inte mindre än de senaste 140 miljonerna åren, redovisad av World Data Center for Paleoclimate och anses trovärdig, även av IPCC. Det som kunde oroa i denna figur är väl den katastrofalt låga CO2-halt som råder i dag!

De källor som Hanna Sjöberg åberopar, Will Steffen och Johan Rockström har vigt sin tillvaro på CO2-bekämpningens altare och baserar sina åsikter på ännu obestyrkta teoretiska modeller om ”de planetära gränserna”.

Ingen teknik i världen kan visa hur snabbt CO2-halten tidigare ändrats i jordens atmosfär på så kort tidsperiod under tidigare årmiljoner!

Den tredje potentaten som Hanna Sjöberg nämner är Staffan Laestadius som påstår att ”CO2-utsläppen” de senaste 20 åren ökat 10 ggr snabbare än någonsin under 800 000 år! Om man med ”utsläppen” menar halten av CO2 i atmosfären så må man ställa detta påstående i relation till vad nämnda kurva visar: ständigt minskande CO2-halt från 2500 ppm till ca 300 under 140 miljoner år. Ingen teknik i världen kan visa hur snabbt CO2-halten tidigare ändrats i jordens atmosfär på så kort tidsperiod under tidigare årmiljoner! Alla livsformer på jorden har fötts, utvecklats och dött under mycket högre CO2-halt i vår atmosfär än den nuvarande, som ligger alarmerande nära den undre gränsen vad naturen tål.

Sedan berör Hanna Sjöberg andra fenomen som biologisk mångfald, utdöende arter, utfiskning, användning av kemikalier och industriell rovdrift på människor och natur. Allt detta är naturligtvis nödvändigt att diskutera och beforska var för sig, men har föga beröring med huvudspåret som gäller klimatet. Men att människor, särskilt barn (Greta!) oroas och skräms av all (des)information som sprids i dessa ämnesområden står klart.

Det vore önskvärt att flera trovärdiga och kunniga forskare med mer realistisk syn kom till tals i debatten ...

Slutklämmen: ”Minns klimatkatastroferna! Notera jordens nuvarande situation! Våra (felaktiga) prioriteringar!” är exempel på övertolkningar av de tendentiösa lägesrapporteringar vi dagligen matas av, nämligen en falsk världsuppfattning. Hans Rosling visade på ett pedagogiskt sätt hur fel folk i allmänhet trodde om världens tillstånd. I hans anda fortsätter Gapminder att presentera fakta om tillståndet i världen som visar att: svält och fattigdom minskar, välståndet ökar, odlade grödor ökar, ökenutbredning minskar, utbildning i u-länder ökar i hela befolkningen. Dessutom kan tilläggas att: klimatkatastrofer inte har inträffat, stormar och skogsbränder har inte blivit fler eller större, ingen katastrofal ökning av havsnivån kan observeras och isbjörnarna blir fler och mår bra. Men vädret kan ställa till elände ibland, nu som förr!

Det vore önskvärt att flera trovärdiga och kunniga forskare med mer realistisk syn kom till tals i debatten som motvikt till de som ofta lyfts fram i allmänna media och vars agenda i många fall kan misstänkas vara styrd av annat än sanning. De ovan nämnda källorna som Hanna Sjöberg hämtat sin kunskap från har ingen specialkunskap om klimatvetenskap utan hämtar sina argument från IPCC och deras starkt tendentiösa tolkning av teoretiska modeller av framtida klimat, som hittills inte stämt med verkligheten. Läs och lyssna hellre till seriösa budskapare som Gösta Pettersson, Lennart Bengtsson, Bjorn Lomborg, William Happer, Richard Lindzen, Patrick Moore etc. eller en mycket påläst tolkare av verkliga data, Elsa Widding med Klimatkarusellen. Och sluta skrämma våra barn!

Göran Grimberg

Kumla