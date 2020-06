Mr Davvee med ny musik: ”Det är en text som betyder väldigt mycket för mig”

Artist: David Fataki med artistnamnet Mr Davvee

Titel: Be With You

Genre: Afrobeat

Låten släpptes online den 5 juni på alla plattformar. Här kan du lyssna på låten.

Om David Fataki och Mr Davvee:

”Jag har alltid varit killen bakom spakarna. Skrivit musik och producerat under många år. Men nu kliver jag ur min comfortzone och ställer mig framför mikrofonen istället. Annorlunda stil denna låt men mycket vanligt ute i Europa”.

Örebroaren David Fataki har bland annat drivit Boulebar Slottsgatan och är just nu ordförande i Rynninge IK.

Om låten ”Be With You”:

”Låten handlar om en person som söker efter någonting. Folk kan tolka det hur de vill. Söker efter kärlek någonstans. Det är en text som betyder väldigt mycket för mig.”

Fataki skrev den ihop med sin lillebror Josef Fataki och de båda har producerat den tillsammans.

