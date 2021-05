Munskydd, ja, använt på rätt sätt

Har läst många insändare, där personer hyllar att människor använder munskydd i till exempel kollektivtrafiken. Inte konstigt att smittspridningen ändå ökar, då bara cirka 20 procent använder munskydden på rätt sätt.

Jag har under hela tiden munskydd rekommenderats i kollektivtrafiken, iakttagit människor hur de använder dessa. Jag pendlar varje vardag totalt 14 mil genom två regioner med Värmlandstrafik och Länstrafiken Örebro. Iakttagelserna är att de som använder engångsmunskydd drar ned dessa under hakan för att äta, röka eller prata. Det kladdas och kletas med munskydden så viruset flyger all väg. De som använder flergångsmunskydd, tar fram dessa ur fickan och sen stoppar ner dem igen om och om igen, med följden att viruset sprids med säkerhet.

Så använd dessa munskydd på rätt sätt. Släng engångs och stoppa flergångs i en plastpåse efter användning och tvätta det. Har heller inte sett någon sprita händerna vare sig före eller efter användning. Upplever det hela, som även experterna säger, att munskydd är ett falskt skydd.

Så ni alla som vill tro på och fortsätta med munskydd: använd dem på rätt sätt.

”Antikroppen”

Kristinehamn