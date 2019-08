Musik på två håll i Kumla - Barbados i parken och musiktävling vid sjön

Efter en sommar med blandade artister så var det under onsdagen dags att avsluta årets upplaga av Kumlasjönt. Programmet bjöd denna kväll på dansbandet Barbados som klev upp på scen samtidigt regnet öste ner. Men det avskräckte inte publiken som var utrustade med paraply, regnkläder och stövlar.

– Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, utropade en av bandmedlemmarna från scenen.

Därefter drog de igång med låtar som Nu kommer flickorna, Pojkarna vid poolkanten och Hold me.

Några som kommit för att lyssna var vännerna Inge-Marie Johansson och Alice Simonsson från Vretstorp respektive Östansjö.

– Jag tycker Barbados är jättebra och det är roligt att få komma hit och lyssna på dem, säger Inge-Marie som tidigare har sett bandet.

– Men då var det Magnus Carlsson som var sångare, så det var ett tag sedan, säger hon och skrattar.

– Jag är lite av en dansnörd så jag brukar åka runt och och dansa på olika ställen så jag har sett dem flera gånger på senare tid, berättar Alice som hade med sig sitt barnbarn Albin Wretling.

Han var dock mer intresserad av att leta Pokemons än att lyssna på musik.

– Jag har hittat 17 stycken här i området, berättar 12-åringen.

Kumlasjönt har under sommaren hållits vid sex tillfällen och Anneli Nilsson är nöjd med uppslutning.

– Jag är förvånad över hur mycket folk det ändå kommit den här sommaren, säger Anneli som är projektledare på arrangören Kumla Promotion.

Programmet inleddes med att Bleneded Voices, Per Björks Trio underhöll publiken den 13 juni. Sedan var det dags för barnens favoriter Allgott & Villgott att göra entré i slutet av juni. Därefter var det gruppen Country Church som underhåll publiken och passade samtidigt på att samla in pengar till Lepramissionen. Örebroz allsångsorkester gästade Kumlasjönt i mitten av juli och sjöng allsång tillsammans med publiken. Förra veckan var det Alfons Åberg och hans pappa som lockade fram skratt hos barnen.

– Det har varit snitt 300 personer varje gång och det är vi nöjda med, säger Anneli Nilsson

Vid Goda rum och Kumlasjön har det mellan juni och augusti bjudits in till "Sommarkvällar på bryggan". Gruppen Fine Goods har då bjudit på sång och musik och även en musiktävling med olika teman. Bland annat har det hållits temakvällar med namn som The Mello, The Eighties och The Swedish. Finalen hölls på temat The Superstars.

– Oftast är vi ute vid sjön, men det här är andra gången på sex år som vi valde att flytta in med anledning av vädret, säger Daniel Oikemus som är krögare.

Han berättar att evenemanget har varit fullbokat så gott som varje gång.

– Det brukar komma mellan 300-400 personer, så det här är något som vi kommer fortsätta med, säger han.