Mycket monster för pengarna – det är utmattande

I begynnelsen av den här filmserien, som väcktes till liv med den rätt sega "Godzilla" 2014, jobbade filmskaparna med klassisk skräckfilms-teasning. Ni vet, det finns ett monster men länge kan man bara ana det. Någon skeptiker ifrågasätter dess existens, bara för att få skallen avbiten när det äntligen gör entré.

Bristen på monster innebar ofta ett förfärligt trist fokus på mänskliga problem. Minns Kyle Chandlers plågade pappauppsyn i "Godzilla II: King of the monsters". En god nyhet i den här filmen är att just plågad pappauppsyn är minimerad till två scener och att andel monster per minut är större än någonsin.

Vid det här laget känner publiken naturligtvis också både Godzilla och King Kong – och de presenteras mer pang på. Så långt är allt väl i Monsterverse, som tuffat på med målet att låta sina två stora stjärnor få göra mos inte bara av stadskärnor med alldeles för välfungerande infrastruktur för att få stå orörda. Nej det stora eventet här är förstås att få se kombattanterna slåss mot varandra.

I ena ringhörnan alltså: Det ikoniska japanska monstret med en stabil aura av atombombsångest och storskalig konspiration.

I den andra: En apbjässe som enligt den här filmen "vägrar vika ned sig" men som har ett stort, pulserande hjärta som vi ju vet alltid har plats för en ung, oskyldig flicka.

Resten av filmen är tyvärr bara total röra. Det är visserligen ganska festligt att se Alexander Skarsgårds forskare resa till jordens inre för att leta efter en spännande kraftkälla. (Man hade ju kunnat tro att typ extrem värme skulle kunna vara ett problem just i jordens inre, men nej.) Millie Bobby Browns rollfigur börjar lyssna på en Godzilla-intresserad poddare av typen som får världens alla foliehattar att aldrig någonsin acceptera slumpen som en möjlighet. Tillsammans upptäcker de hemligheter i det multinationella tech-bolaget Apex, som också pressas in i den högteknologiska handlingen. Det är utmattande.

Fler filmer lär det dock bli i serien. Den lukrativa kinesiska marknaden kan uppenbarligen inte få nog (och den konspiratoriskt lagda kan ju få för sig att det har att göra med att Hongkong blir jämnat till marken i den här filmen men det kan ju vara en slump. Eller hur det nu var med den saken.)

Miranda Sigander/TT

*

Fakta: Godzilla vs Kong

Betyg: + +

Genre: Action-sci-fi

Premiär: 28 maj 2021

I rollerna: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall med flera

Regi: Adam Wingard

Speltid: 1 timme 53 minuter

Åldersgräns: 11 år